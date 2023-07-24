iPhone自動報警 救傷重墜谷男

一名男子墜落威爾遜山谷，透過先進的iPhone技術成功獲救。圖為救援人員勒姆推文。（勒姆推特）

CBS電視台報導，一名男子21日駕車行駛威爾遜山（Mt. Wilson）區時，車輛不慎墜落400呎懸崖，所幸透過iPhone 技術成功獲救。

洛縣 警局克雷森塔谷（Crescenta Valley）分局稱，當晚10時30分左右，iPhone通訊中心聯繫他們，告知位於威爾遜山路（Mt. Wilson Rd.）發生車禍。

蒙特羅斯搜救隊（Montrose Search and Rescue）成員之一勒姆（Mike Leum）表示，救援人員營救時發現，該男子的汽車在事故中被毀，男子頭部也受傷。「我相信，若我們沒有良好的位置訊息，他可能失血過多」勒姆說，「我一直告訴他他很幸運」。

這款救了男子的iPhone 14手機有一項功能，若用戶在無法自己撥打電話的情況下，可透過衛星向911報案，iPhone可使用GPS定位報告汽車偏離道路後的最終座標。

受到訊息後，通訊中心接線員聯繫距離事故最近的克雷森塔古分局。他們抵達後，相關單位聽到一名男子呼叫聲，救援人員最終在400呎下的懸崖處找到車輛。洛縣警局出動直升機，兩名救援人員成功將該男子救至安全地帶。

蒙特羅斯搜救隊救援行動負責人戈茲沃西（Steve Goldsworthy）表示，男子處於400呎深的峽谷中，幾乎無出路。他們說，男子很幸運，手機安裝最新版本iPhone技術，可透過衛星聯繫，而非像舊版本只能撥打911，因其墜落處並無手機訊號。

相關單位稱，他們可能已過了幾天才得知這起事故，由於位置偏遠，他們甚至需更長時間才能找到該男子。