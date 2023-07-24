我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

iPhone自動報警 救傷重墜谷男

編譯陳盈霖╱綜合外電報導
一名男子墜落威爾遜山谷，透過先進的iPhone技術成功獲救。圖為救援人員勒姆推文。（勒姆推特）
一名男子墜落威爾遜山谷，透過先進的iPhone技術成功獲救。圖為救援人員勒姆推文。（勒姆推特）

CBS電視台報導，一名男子21日駕車行駛威爾遜山（Mt. Wilson）區時，車輛不慎墜落400呎懸崖，所幸透過iPhone技術成功獲救。

洛縣警局克雷森塔谷（Crescenta Valley）分局稱，當晚10時30分左右，iPhone通訊中心聯繫他們，告知位於威爾遜山路（Mt. Wilson Rd.）發生車禍。

蒙特羅斯搜救隊（Montrose Search and Rescue）成員之一勒姆（Mike Leum）表示，救援人員營救時發現，該男子的汽車在事故中被毀，男子頭部也受傷。「我相信，若我們沒有良好的位置訊息，他可能失血過多」勒姆說，「我一直告訴他他很幸運」。

這款救了男子的iPhone 14手機有一項功能，若用戶在無法自己撥打電話的情況下，可透過衛星向911報案，iPhone可使用GPS定位報告汽車偏離道路後的最終座標。

受到訊息後，通訊中心接線員聯繫距離事故最近的克雷森塔古分局。他們抵達後，相關單位聽到一名男子呼叫聲，救援人員最終在400呎下的懸崖處找到車輛。洛縣警局出動直升機，兩名救援人員成功將該男子救至安全地帶。

蒙特羅斯搜救隊救援行動負責人戈茲沃西（Steve Goldsworthy）表示，男子處於400呎深的峽谷中，幾乎無出路。他們說，男子很幸運，手機安裝最新版本iPhone技術，可透過衛星聯繫，而非像舊版本只能撥打911，因其墜落處並無手機訊號。

相關單位稱，他們可能已過了幾天才得知這起事故，由於位置偏遠，他們甚至需更長時間才能找到該男子。

iPhone 洛縣

上一則

南加世華、路加國際送書包助貧童

下一則

抗暑 洛市路面塗淺色漆 白天下降15度

延伸閱讀

蘋果iPhone 15實機和前代一樣？5細節「其實有改變」

蘋果iPhone 15實機和前代一樣？5細節「其實有改變」
iPhone 15 Pro系列傳面板組裝出問題 上市恐供貨不足

iPhone 15 Pro系列傳面板組裝出問題 上市恐供貨不足
三星丟主場優勢？ 調查揭南韓年輕人更愛iPhone

三星丟主場優勢？ 調查揭南韓年輕人更愛iPhone
iPhone 15上市可能延到Q4 蘋果本季財測恐令人失望

iPhone 15上市可能延到Q4 蘋果本季財測恐令人失望
鴻海砸11億美元 加碼iPhone印度製造

鴻海砸11億美元 加碼iPhone印度製造
「初代iPhone」拍賣19萬美元成交 當年原價599

「初代iPhone」拍賣19萬美元成交 當年原價599

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

最富裕10縣 9個在北加州

2023-07-21 02:18
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

2023-07-17 13:55
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因
川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了