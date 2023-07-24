爭加薪 南加州飯店員工上街頭

第三波南加州飯店員工罷工爭取增加福利 (Photo courtesy of Unite Here Local 11)

數千名南加州 飯店工作人員於7月20日（周四）舉行第三波罷工 ，這是加州歷史上最大規模的飯店罷工行動。代表Unite Here Local 11的工作人員在飯店提出缺乏「提高工資、養老金或醫療照護」的提案後決定走上街頭。

代表洛杉磯 和橙縣地區44家飯店的協調談判組織 (Cooperative Bargaining Group)早些時候提案，勞動合約一旦獲得批准，飯店工作人員每小時得加薪2元；全職員工年薪至少增加1萬3000元，並且保證四年內醫療福利每小時最多可增加至1.5元。

罷工造成包含民主黨州長協會、日裔美國公民聯盟和W.K Kellogg基金會等在內的組織選擇取消活動或變更地點。洛杉磯飯店協會發言人皮特．希蘭(Pete Hillan)表示，罷工影響舉辦活動的時程遠超出罷工時間。

Unite Here聯合主席庫爾特．彼得森(Kurt Petersen)表示，許多飯店員工的工資無法負擔房租。工會正尋求立即為員工每小時增加五元的工資。工會還希望飯店繼續為員工提供家庭醫療保險，並升級其養老金計劃，和提供「安全和具有人道考量」的工作量。此外，工會希望飯店建立一項基金，幫助為租金和貸款掙扎的飯店員工取得可負擔的住房。Unite Here表示，該基金將通過向飯店客人徵收7%的稅來支持。

上周四發布的聲明中，洛杉磯主管賈尼絲．哈恩(Janice Hahn)表達對罷工工人的支持。她說：「飯店業是建立在飯店員工的基礎上，他們每天花費時間通勤，或為賺取租金而兼職多份工作。我很支持洛杉磯DoubleTree San Pedro飯店員工和Unite Here為爭取工資和更好的工作條件而罷工。」