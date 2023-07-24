鑽石吧攝影大賽 8/28截止收件

鑽石吧 市2023年度市民攝影大賽「我的鏡頭」（Through My Lens）登場，市府呼籲攝影愛好者和社區一起分享自己和家人及寵物在一起的珍貴時刻，或通過攝影鏡頭展示鑽石吧優良的自然生態、野生動植物、風景等等。參賽作品截止日期為8月28日之前。

鑽石吧市府2008年首次舉辦市民攝影大賽，由鑽石吧社區基金會共同贊助，向所有年齡和技能水平的鑽石吧居民開放，慶祝鑽石吧成為宜居之地，同時展現鑽石吧攝影愛好者的水平。今年同樣對所有年齡段的鑽石吧居民開放。比賽分為青年（17 歲及以下）和成人（18 歲及以上）兩個組別，內容則分人物、寵物、地方、自然和數字五組，每位攝影師最多可輸入兩張照片。

參賽作品必須是高解析數位照片，可以在 www.diamondbarca.gov/photocontest在線輸入，通過電子郵件發送至 [email protected]或通過CD或DVD郵寄至鑽石吧市政廳，收件人：公共信息部 –攝影比賽，21810 Copley Drive，Diamond Bar，CA 91765。

獲獎作品將在年底前選出，每個類別的第一名（獲獎者）和第二名（榮譽獎）優勝者將獲得獎狀和現金獎勵。此外，部分獲獎照片將在該市的市場推展和官方通訊平台上展示。比賽更多詳細信息以及官方比賽規則和參賽表格，請訪問 www.diamondbarca.gov/photocontest。