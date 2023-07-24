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南加世華、路加國際送書包助貧童

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
世華南加分會代表將募得7500元款項捐贈給路加國際服務團。（記者張庭瑜╱攝影）
世華南加分會代表將募得7500元款項捐贈給路加國際服務團。（記者張庭瑜╱攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會金冠獎聯誼會與路加國際服務團（LSI），日前共同舉辦一場「捐贈書包 關懷窮困兒童回校」慈善活動，關懷貧困兒童返校需求，同時幫助中東難民。這項活動自2021年開始已連續三年舉辦，致力於為貧困兒童籌集更多上學所需物資。

該活動由世華南加分會金冠獎聯誼會會長郭凱琪擔任召集人，她表示，暑假即將結束，但許多低收入家庭的學童在開學前仍然缺少書包、文具和制服等必需品。因此，世華南加分會再次呼籲大家共襄愛心，今年共募得7500元，購買了265個書包、文具和水瓶，希望透過這筆善款引起更多人的關注，幫助更多有需要的低收入家庭的兒童，以及在加州的土耳其、阿富汗和敘利亞難民。

世華南加分會會長鄭怡薇表示，雖然世華成員們平日都忙於事業，但他們也心繫全球，希望能盡自己的微薄之力，發揮「人飢己飢」的精神，幫助有需要的兒童。

路加國際服務團負責人王慶元（左）代表組織向郭凱琪頒發感謝狀，以感謝她在慈善活動中...
路加國際服務團負責人王慶元（左）代表組織向郭凱琪頒發感謝狀，以感謝她在慈善活動中的卓越領導和無私貢獻。（記者張庭瑜╱攝影）

路加國際服務團成立於1999年，是在美國及中亞洲吉爾吉斯共和國註冊的非營利慈善機構。該組織透過醫療、社區服務和就業培訓等方式在中亞洲、東南亞和台灣等地區幫助有需要的人。

世華南加分會金冠獎聯誼會成員陳筱芬醫生表示，除了物資捐贈外，路加國際服務團還提供精神和心靈輔助，為在聖地牙哥的中亞難民提供醫療服務。捐贈書包只是該國際服務團工作之一，希望民眾能給予持續的關注和援助。世華南加分會與路加國際服務團將繼續合作，並將愛心延伸至中東地區。

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