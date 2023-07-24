南加世華、路加國際送書包助貧童

世華南加分會代表將募得7500元款項捐贈給路加國際服務團。（記者張庭瑜╱攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加 州分會金冠獎聯誼會與路加國際服務團（LSI），日前共同舉辦一場「捐贈書包 關懷窮困兒童回校」慈善活動，關懷貧困兒童返校需求，同時幫助中東難民。這項活動自2021年開始已連續三年舉辦，致力於為貧困兒童籌集更多上學所需物資。

該活動由世華南加分會金冠獎聯誼會會長郭凱琪擔任召集人，她表示，暑假即將結束，但許多低收入 家庭的學童在開學前仍然缺少書包、文具和制服等必需品。因此，世華南加分會再次呼籲大家共襄愛心，今年共募得7500元，購買了265個書包、文具和水瓶，希望透過這筆善款引起更多人的關注，幫助更多有需要的低收入家庭的兒童，以及在加州 的土耳其、阿富汗和敘利亞難民。

世華南加分會會長鄭怡薇表示，雖然世華成員們平日都忙於事業，但他們也心繫全球，希望能盡自己的微薄之力，發揮「人飢己飢」的精神，幫助有需要的兒童。

路加國際服務團負責人王慶元（左）代表組織向郭凱琪頒發感謝狀，以感謝她在慈善活動中的卓越領導和無私貢獻。（記者張庭瑜╱攝影）

路加國際服務團成立於1999年，是在美國及中亞洲吉爾吉斯共和國註冊的非營利慈善機構。該組織透過醫療、社區服務和就業培訓等方式在中亞洲、東南亞和台灣等地區幫助有需要的人。

世華南加分會金冠獎聯誼會成員陳筱芬醫生表示，除了物資捐贈外，路加國際服務團還提供精神和心靈輔助，為在聖地牙哥的中亞難民提供醫療服務。捐贈書包只是該國際服務團工作之一，希望民眾能給予持續的關注和援助。世華南加分會與路加國際服務團將繼續合作，並將愛心延伸至中東地區。