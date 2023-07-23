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內陸高溫 多種消暑法安全過夏天

記者啟鉻／河濱綜合報導
內陸媒體蒐集提供一些避暑撇步。（記者啟鉻／攝影）
內陸媒體蒐集提供一些避暑撇步。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸地區近日連續多日高溫達三位數，不少年長居民難以忍受。當地媒體蒐集提供了多種避暑方法，幫助讀者安全度過高溫季。

首先要了解有關中暑或一旦中暑如何應急避免惡化的知識。即使不渴，也需要在高溫天氣時常飲水，這樣可以有效避免身體缺水。建議穿著寬鬆、輕便服裝，外出帶上防曬霜和太陽眼鏡，因為高溫天氣陽光直射，眼睛很需要保護。

盡可能尋找遮蔽處，在南加州很多城市高溫日子來臨都提供納涼中心，讓居民對抗高溫。關心周圍朋友和家人，尤其是高溫日子裡，年長者更需要關心。如果平時沒有較強度鍛練，勿要前往死亡谷（Death Valley），在那裡夜間溫度也要超過華氏百度。早餐時吃冷食，比如甜瓜、優格或乾酪等。避免食用高蛋白食物，因需要更高的新陳代謝來消化。建議改為多次進食，每次少量。

建議居民在高溫天氣，早晨9時左右將窗簾拉上，這樣可以保持房間涼爽。檢查一下自己備用藥物，一些藥物需要放在避免高溫的地方。不要讓房間產生多餘熱量，比如關掉所有未使用的電器設備，尤其是洗衣機和烘乾機，要將烤箱關閉。建議調整一下吊扇，專家說確保電扇逆時針旋轉，這樣可以讓涼爽的空氣向下推動，形成下沉氣流和風流效應，感覺會更加涼爽。

如果要走很多路，建議不要穿百分百棉質襪子，因為這樣的襪子會增加汗水，更易讓腳起水泡。在手腕上或脈搏點處用些冷水，或在臉部或太陽穴處點上冷水，這樣讓自己可以感覺較為涼爽舒適。使用噴霧瓶在睡前向床單上噴灑一些水，可以讓人在床單上感覺起來濕潤涼爽，助你儘快入睡。

高溫 南加 加州

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