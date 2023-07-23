移民語言不通就醫困難 專家籲政府增加醫療翻譯服務

史丹福大學CARE研究中心共同創辦人Latha Palaniappan醫學博士。（記者楊青/攝影）

在醫療溝通方面，英語流利的移民 依然力不從心，而不諳英語的移民更不知所措。來自聯邦、地方的醫療專家和少數族裔醫療資源研究組織，21日一致呼籲聯邦和地方政府增加醫療語言服務資源，逐漸排除語言障礙，解決醫療資源分佈不均的問題。

少數族裔媒體中心21日邀請多位專家座談相關問題，包括史丹福大學CARE研究中心共同創辦人Latha Palaniappan博士、聯邦疾病預防與控制中心癌症預防與控制中心Ingrid J. Hall醫生、全國西裔醫學 協會主席Elena V. Rios醫學博士。

與會專家指出，語言障礙導致醫療健保到了令人不安和擔憂程度。根據人口普查數據，美國有1400多萬人不會說英文， 2500多萬人表示自己的英文不是很好。數據同時顯示，存在英語障礙的人群得到的預防性護理更少，他們在就醫方面也面臨更大挑戰。

亞裔 語言障礙比例較高

Latha Palaniappan博士表示，自己長期研究亞裔、西裔和美國原住民醫療狀況，發現這些族群、尤其是這些族群的新移民，在求醫方面確實困難重重。

過去30年中，在家不講英語的人數增加了兩倍，高達全美總人口15%的人表示自己的英語不夠好。她說，英語熟練程度也不見得等於醫學術語熟練程度，所以英語不夠好的話，一定要使用醫學專業翻譯，才能確定醫生和病患之間完全沒有溝通障礙。Palaniappan博士表示，她多年的研究顯示，亞裔的語言障礙比例相當高，其中韓、中、越裔英文有限的比例最高。

聯邦疾病預防與控制中心癌症預防與控制中心Ingrid J. Hall醫學博士。（記者楊青/攝影） 全國西裔醫學協會主席Elena V. Rios醫學博士。（記者楊青/攝影）

口譯無法反映病患實況

有語言障礙的患者往往抱怨他們獲得的健康資源較少、護理較差，患者滿意度較低。Palaniappan博士表示，無論是患者還是醫生，他們都說醫療口譯服務不夠，這可能包括預算的因素。這些年電話口譯增加，但情況並不理想，一種情況是需要口譯服務的人越來越多，但很多人因為沒有網路或網速不夠，無法利用口譯服務。

另一種情況則是口譯服務仍然無法安全反映病患的情況和醫囑，比如說醫生要給病人做腸鏡，腸鏡前的準備材料、之後的護理知識都是英文撰寫，但電話口譯通常無法事無巨細清楚翻譯。相對於英語流暢患者來說，英語不暢患者醫療成本高出34%左右。

但即便如此，語言障礙患者因無法報告症狀導致無法確診或延誤病情比例更高，比如語言障礙患者手術和預防性篩查延遲的比例是他人的2.4倍，用藥出現不良反應是他人的兩倍，出現生命危險和死亡威脅比他人高出1.9倍。

醫療翻譯服務當務之急

三位專家均認為，增加醫療翻譯資源，包括提供醫療翻譯服務，不僅是幫助英語障礙人群獲得公平醫療資源的當務之急，也是美國降低醫療成本和英語障礙者就醫風險的必由之路。比如現在聯邦政府與州醫院合作推展醫療翻譯服務，並希望通過州醫院與社區醫療組織合作，將服務觸角延伸到各個社區。史丹福大學等也開始和相關部門合作，首先重點開發有關糖尿病的各語種的翻譯服務，未來也期望A I的運用得到增強和輔助。

專家同時指出，近年聯邦政府和一些州政府已強制要求醫療部門提供這些翻譯服務，但患者要自己想辦法去瞭解這些資源，享用這些服務。