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擁173房、屋頂酒吧俯瞰賽馬場…希爾頓飯店進駐亞市

記者張宏／洛杉磯報導
位於亞凱迪亞（Arcadia）Huntington大道123號的希爾頓酒店日前破土動工，這座擁有173個房間的高級酒店將於2025年夏季竣工。（開發商提供）
位於亞凱迪亞（Arcadia）Huntington大道123號的希爾頓酒店日前破土動工，這座擁有173個房間的高級酒店將於2025年夏季竣工。（開發商提供）

華人社區的亞凱迪亞市（Arcadia）將增添一座新型高檔商務酒店。位於該市Huntington大道123號的希爾頓酒店（Hilton Hotel）日前破土動工，這座擁有173個房間的酒店將於2025年夏季竣工。

華人地產業者Mike Soo表示，這將是聖蓋博谷第二家希爾頓酒店，相信會吸引更多遊客或商務人士來到亞市。

酒店位於亞市Santa Anita賽馬場以東，擁有173間客房。（開發商提供）
酒店位於亞市Santa Anita賽馬場以東，擁有173間客房。（開發商提供）

酒店位於亞市Santa Anita賽馬場以東，建造一座擁有173間客房、餐廳、宴會廳、會議空間，以及能俯瞰鄰近賽馬場的屋頂酒吧的新酒店。新建築由 AXIS/GFA設計，部分採用適應性再利用和地面施工，現有的三層辦公樓將改建為酒店空間，而酒店東側將增加一座新的六層樓，最終的建築面積約為13萬8000平方呎。希爾頓亞凱迪亞酒店的外觀與Santa Anita跑馬場的主館裝飾藝術設計相呼應，擁有時尚的弧形外觀和包裹整個建築的高大垂直窗戶。

亞市四名市議員日前參加動工儀式。（王愛琳提供）
亞市四名市議員日前參加動工儀式。（王愛琳提供）

該項目由VG Properties開發，Mike Soo表示，這座希爾頓的客群和聖蓋博周邊酒店的客群不太一樣，亞市商務旅客對酒店還有更大的需求，同時跑馬場和遊客也有酒店的需求。酒店不僅有近200個房間，且有會議廳可以聚會，屋頂酒吧可看到山景和跑馬場，將是很特別的體驗。

希爾頓總部對該酒店的地理位置很滿意，目前在聖蓋博谷很難找到更理想的地點。未來還會在酒店隔壁新建同樣希爾頓旗下的Home2 Suites by Hilton，主打中端的延住式酒店的概念，讓客人有更多選擇。

亞市華人市長鄭博仁（左）和華人地產業者Mike Soo合影。（記者張宏／攝影）
亞市華人市長鄭博仁（左）和華人地產業者Mike Soo合影。（記者張宏／攝影）

亞市華人市長鄭博仁、副市長April Verlato、市議員高卿和王愛琳日前參加動工儀式。鄭博仁表示，很高興希爾頓進駐亞市，不僅能為城市帶來更多的稅收和商機及遊客資源，也為城市居民提供更多酒店選擇。亞市市府期待酒店早日竣工和市民見面。

酒店室內設計工作將由Atwater Studios完成，酒店建商R.D. Olson建築公司經驗豐富，為各個國家品牌建造近100家新酒店，期待為這家新的希爾頓酒店帶來巨大價值。

希爾頓酒店預計將於2025年夏季竣工。該酒店是近年來亞市第二家開在跑馬場門口的酒店。 2021年，擁有232間客房的Le Méridien酒店在Huntington大道對面開業。

聖蓋博 華人 亞凱迪亞

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