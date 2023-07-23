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搬離加州 鳳凰城成熱門地

記者張庭瑜╱鳳凰城報導
鳳凰城以酷熱的氣候聞名，夏季高溫常常令人難以忍受。然而，並沒有阻擋加州居民移居這裡。（記者張庭瑜╱攝影）
鳳凰城以酷熱的氣候聞名，夏季高溫常常令人難以忍受。然而，並沒有阻擋加州居民移居這裡。（記者張庭瑜╱攝影）

近年來，加州面臨人口流失的問題，人們紛紛探討為何眾多加州居民選擇離開，移居外州作為新家，其中熱門區之一就是亞利桑納州鳳凰城。

房價是導致加州人口流失的主要因素之一，尤其在洛杉磯、舊金山和聖地牙哥等大都市，房價使得許多人難以負擔。同時，加州的生活成本也相對較高，從食品、交通到日常開支都遠高於其他地區，進一步加重了居民的經濟壓力。

此外，加州的政治和稅收政策也引起了部分居民的不滿。許多人面對高稅賦和大政府開支，逐漸開始尋找稅收較低、經濟環境更有利的地方。

根據亞利桑納大學的調查，從2016年至2020年，每年約有6萬4000名加州人遷往亞利桑納州，占該州總遷入人口的近四分之一。為了能承受生活費用，包括許多在加州工作的台僑也選擇移居至亞利桑納州，顯示出人口流動現象的普遍性和嚴重性。

曾在加州生活多年的居民梅西（Dana Massey）解釋自己離開加州的原因。她曾是一位單親媽媽，照顧兒子長達22年。然而，隨著時間的推移，她發現自己無法負擔加州日漸飆升的生活成本，尤其是房價飛漲。加州的住房市場一度被中國買家搶購，導致房價不斷攀升，甚至無法在百萬美元以下購買一套房子。

梅西坦言自己無法負擔所有的帳單和信用卡債務。為了解決財務困境，她被迫出售自己的房產，並在此期間暫時租住別處。在旅遊亞利桑納州期間，梅西驚喜地發現這裡的房價相對便宜，這讓她看到了解決財務問題的可能性。考慮到自己未來20到30年的生活，她做出了離開加州的決定，移居亞利桑納州。

一些旅居亞州的台僑也表示，他們原本在加州工作，但生活費用太高，尤其是房租讓他們無法負擔。後來在尋找工作的過程中，發現亞利桑納州的生活成本更加負擔得起，因此決定搬到亞利桑納州。

亞洲居民戴娜（Daina）也是其中一位，她從小在加州長大，因為生活費用過高而決定與女兒搬到鳳凰城。然而，隨著越來越多的加州居民選擇離開，鳳凰城的人口迅速增加，交通擁塞的問題也浮現出來。戴娜指出，近幾年來，她注意到鳳凰城的交通越來越塞，特別是在繁忙的時段。

隨著加州居民尋找更經濟實惠和宜居的地方，酷熱的鳳凰城意外成為他們的理想之地，越來...
隨著加州居民尋找更經濟實惠和宜居的地方，酷熱的鳳凰城意外成為他們的理想之地，越來越多的加州居民搬遷此地。（記者張庭瑜╱攝影）

加州 亞利桑納州 房價

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