遊民中心爭議 哈岡華協回應縣政委員：無誠意解決問題

哈岡居民反對洛杉磯縣在當地建設永久性遊民中心繼續抗爭中。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣政委員蘇麗絲辦公室和縣Homekey項目開發部門日前召開記者會，表示「改建哈仙達岡遊民 中心，安全管理，措施配套，社區安心」。但是，哈岡反遊民中心居民指縣政委員指鹿為馬、粉飾太平，全無誠意解決問題，他們不排除未來對縣政府和相關人員發起訴訟和罷免行動。

哈岡華人協會會長方孝偉22日表示，縣政委員的媒體說明會讓很多居民更加反感。縣府代表說，大多數居民對遊民中心改造表示歡迎，但真實情況並非如此。

他說洛縣 計畫要將哈岡的Motel 6改造成144個單位永久遊民中心，其中142單位留給遊民，兩個留給管理人員。根據計畫書，縣府在招收遊民入住時，只做犯罪紀錄檢查，而吸毒歷史和精神疾病則不作為申請審查條件。按照洛縣政府的紀錄，超過39%的遊民有不同程度的精神或吸毒問題，或者兩者都有。換言之，142戶居民中，大概有55個可能會有吸毒或精神問題或兩者皆有。而該中心一靠近住家，二靠近學校，三靠近高速公路，問題相當大，絕不是縣政府說的沒有問題。

反對民眾表示，如果縣政府能解決兩個問題，他們不反對在當地建設遊民中心。一個是保證安全社區和學生安全，二是確保有警力和預算應對可能出現的問題。根據加州健康和安全法規，學校距離1000尺之內禁止大麻，但現在這個遊民中心和學校的距離剛好是在1000尺左右。如果這些遊民拿著毒品走出中心就變成了犯罪。而目前哈岡僅有兩輛警車，如何應對意外發生？

方孝偉表示，在最近一次的哈岡居民協會投票中，反對與支持的票數為126對23，這樣的結果竟被縣府代表說是「大家非常滿意」，實在是讓人哭笑不得，讓很多居民更加氣憤。

反對民眾表示，在經過兩個多月抗爭後已取得重大進展。首先是「哈岡居民反對Homekey微信 群」已增加到將近320人；其次是臉書劇增至450人，最近加入的七成為西裔居民；其三是為此次抗爭行動而特別成立的Community Improvement Foundation已獲批准開始運行，為可能的法律行動做準備，現已籌款超過1萬3000元。