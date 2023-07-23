河濱市議員酒駕被捕 市民籲辭職

圖為涉嫌酒駕被捕的河濱市議員瑟溫提絲。（官網）

南加 內陸河濱市議員瑟溫提絲（Clarissa Cervantes）大約兩周前涉嫌酒駕被捕，多名市民近日呼籲她辭去市議員職務。據了解，瑟溫提絲正在競選加州眾議員 。

據悉，瑟溫提絲因酒駕被捕事件發生在7月初，她未出席近日市議會公開會議。她透露正在尋求治療酒精濫用問題，並坦承「這是我個人失敗，必須立即解決」。

在市議會會議上，市府官員和其他市議員並未解釋瑟溫提絲缺席會議，也未公開討論逮捕事件，更未透露是否在閉門會議議論。

大約有10位居民在市議會上發表了意見，要求瑟溫提絲辭職。值得一提的是，瑟溫提絲目前正競選州眾議員，希望取代她擔任州眾議員的姐姐Sabrina Cervantes。一些市民則要求對瑟溫提絲採取其它處分，包括譴責，或者剝奪她擔任河濱市代理市長的資格。據市議會議程顯示，她曾在2023年1月至6月間擔任過代理市長。

河濱市議員曾有過遭市民譴責案例。2021年河濱市議會曾對議員Gaby Plascencia的兩項道德違規行提出譴責。

莫瑞諾谷市居民布萊科特（Roy Bleckert）表示，瑟溫提絲在2014年就發生過酒駕事件，她還試圖消除該事件記錄。他強烈要求瑟溫提絲辭職，並表示，酒駕事件已經破壞了選民的信任。

事件發生後，瑟溫提絲曾發表聲明道歉，並表示她「目前正進入戒酒計畫中」。市民繼續觀察事態進展，並期待她進一步的回應，以及採取對應措施。