台積電量產 延到2025年

台積電作為全球領先的半導體公司，正致力於在美國建設一座新的晶片製造工廠。然而，這一擴展計畫並非一帆風順，公司面臨著多重挑戰，並遭遇到當地居民的抗議。（記者張庭瑜╱攝影）

台積電 在美國建廠遭遇多種困難，包括施工困難、文化差異、工人簽證等挑戰不斷，公司在最近的一次投資 人說明會上已證實，量產時間將延後，從原定的2024年延後至2025年。

台積電董事長劉德音在該說明會上表示，亞利桑納州 建廠面臨專業人才不足的挑戰，建廠進度落後，4奈米製程量產時間將由2024年底延至2025年，3奈米則維持2026年量產。

一位承包商透露，該公司在美國的建廠過程中遭遇了多種挑戰，儘管台積供應鏈都來自台灣，也緊急調度500名台灣工人提高施工效率，但文化差異、工會問題以及工人簽證問題等等都形成了重重阻礙。

另外，一個潛在的隱憂是，台積電建廠計畫正面臨了當地部分居民反對。居民Timothy表示，他對外國公司的投資感到擔憂，他認為這將對當地的水資源和就業市場產生壓力。

當地供應商指出，水資源部分，台積電正在積極與鳳凰城的官員進行談判，尋求解決方案。他們了解到，當地政府一直在尋找有效的供水方式，以滿足半導體工廠對大量水資源的需求。為了盡可能減少對當地環境的影響，台積電已承諾儘量減少對地下水的使用。

一座晶圓廠每天需要消耗2到4百萬加侖的水，用於冷卻設備和清潔矽片，這相當於亞利桑納州約1萬3698至2萬7397名居民一天的用水量。根據2019年的數據，亞利桑納州的工業用水佔該州總用水量的6%，但隨著半導體製造商和其他製造商的陸續進駐，這個數字可能會增加。