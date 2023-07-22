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郭禮慶土法煉鋼40年 成就葫蘆工藝

記者王若然／拉哈布拉市報導
憨態可掬的小狗，是葫蘆做的工藝品。（記者王若然／攝影）
憨態可掬的小狗，是葫蘆做的工藝品。（記者王若然／攝影）

郭禮慶製作葫蘆工藝品所用的葫蘆，全部都是他自己種植的。葫蘆品種各異，開花結果很容易，但不是每一個都能成為合格的工藝品胚子，每一個胚子都不能保證成為成功的工藝品。郭禮慶的這些葫蘆藝術品背後，是四十年不斷的嘗試、失敗再嘗試，最終結下的果實。

影音來源：記者王若然

郭禮慶說，一個葫蘆的生長周期一般在80天以上，體型比較大的葫蘆要120天。葫蘆成熟後，要摘下，剝皮、曬乾。這一過程看似簡單，但「雷點」很多，例如，如果葫蘆不夠成熟，曬乾時，裡面的水蒸氣會揮發導致葫蘆體破裂。郭禮慶拿起一個體形碩大的葫蘆說，這個大葫蘆就是因為沒有足夠成熟就被摘了下來，後來就破裂了。他在上面題字：「打破了方見真空。」而判斷葫蘆是否夠成熟，只能單憑經驗。

郭禮慶的葫蘆工藝品，除了各種憨態可掬的小動物，最搶眼的就是葫蘆浮雕。葫蘆表面刻上家訓或佛家經書，也頗有意境。在他家中，有一個寬約40釐米的葫蘆，上面刻著心經。像這樣一件葫蘆工藝品，在15年前，可賣出約15萬台幣（約4900美元）的價格。其實，曾有不少買家提出要買郭禮慶的葫蘆，但都被他一口拒絕。他說，這是我的愛好，不做生意。而用來做工藝品的葫蘆胚子，如果從別處購買，價格也不便宜，一個要賣好幾十元。

把葫蘆做成工藝品，郭禮慶不是第一人，但他的工藝品，全靠自己琢磨，不斷想辦法、改進，是憑他一己之力做成的。用他自己的話說，是「土法煉鋼」，是個不斷試錯，改進的過程。

大約40多年前，郭禮慶還在台灣生活時，就對葫蘆產生了濃厚興趣。無意中他發現有賣小葫蘆的種子，就開始種著玩，結果越種越感興趣。來了美國之後，他發現這裡的葫蘆品種更多。幾乎每個天氣較暖的，適宜種植葫蘆的州都有葫蘆協會。他在德州時，後院面積比較大，更為他提供種植各種葫蘆的場地，他種過的葫蘆品種包括非洲的、義大利的、日本的、中國的。每種葫蘆都有各自獨特的形狀，在此基礎上，他也得以創造出形態各異的工藝品。

雖然將葫蘆做成工藝品的華人很少，但葫蘆作為一種蔬菜，頗受台灣移民的喜愛。在加州的這幾年，常常有農活愛好者上門求教，讓郭禮慶傳授種葫蘆的秘訣，他也樂於分享經驗。不過疫情之後，這位80歲的長者不再種葫蘆了。他說，年紀大了，想要輕鬆一點的生活，平日與朋友爬爬山，樂得自在。他後院中的葫蘆架還在，但已不見葫蘆的蹤影。不過這位資深植物愛好者仍保持著一些小愛好，例如他後院中參差錯落的景觀植物，還有他心愛的六隻寵物雞。

郭禮慶養有六隻寵物雞。（記者王若然／攝影）
郭禮慶養有六隻寵物雞。（記者王若然／攝影）
左邊的葫蘆因為過早摘下導致破裂，郭禮慶題字「打破了方見真空」。（記者王若然／攝影...
左邊的葫蘆因為過早摘下導致破裂，郭禮慶題字「打破了方見真空」。（記者王若然／攝影）

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