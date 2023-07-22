13歲女被綁 靠「Help Me」紙條得救

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（abc7截圖）

年僅13歲的女孩7月6日在德州聖安東尼奧（San Antonio）散步時，遭61歲男子薩布蘭（Steven Robert Sablan）以槍枝威脅她上車，並在開車前往加州 途中多次性侵。女孩在長堤 出示一張「Ｈelp Me」（救命）紙條，被路人看到報警獲救。

事發當時女孩正在德州散步，薩布蘭（Sablan）開著一輛灰色日產 Sentra 汽車停在女孩身旁，用槍威脅迫使她上車後帶走。途中，薩布蘭詢問女孩的年齡，女孩坦承自己只有13歲，並提到有一位朋友在澳洲 。薩布蘭隨即向女孩宣稱可以帶她去澳洲的遊輪，以便讓她與朋友見面。然而在途中，薩布蘭對女孩多次性侵害，造成她身心受到嚴重創傷，最後將她帶至加州。

直至7月9日（周日），當薩布蘭把車停在長堤市時，女孩才有機會在一家自助洗衣店附近遇到員工塔旺（Touch Vong）和一名路人，她向他們展示了一張寫有「救命」紙條，並終於成功獲救。塔旺察覺到女孩臉上的恐懼後立即報警。隨後，長堤市警方快速趕到現場，並成功找到了女孩。在搜查車輛時，警方還發現了一把黑色BB槍和一副手銬。

長堤市警局長赫貝什（Wally Hebeish）事後發表聲明，除了讚揚了社區成員的警覺和積極參與，更指出這一事件凸顯了社區成員，在確保居民安全方面扮演的關鍵角色。他同時感謝警員們的快速反應和果斷行動，才使這名受害者獲救。

據檢察官表示，如果薩布蘭被證明有罪，他可能面臨在聯邦監獄終身監禁的刑罰。目前這名男子正面臨兩項聯邦罪行的指控，包括綁架未成年人，並意圖進行性犯罪活動。