獲捐5000萬 爾灣霍格醫院擴建開工

孫氏家族三代出席了爾灣霍格醫院擴建工程的動土開工典禮。（記者蕭迪玉／攝影）

爾灣 市的霍格醫院（Hoag Hospital Irvine）20日下午為醫院擴建工程舉行動土開工典禮，並將擴建區命名為「孫氏家族院區」，以感謝華裔慈善家孫大衛及孫氏家族基金會捐款美金5000萬元的義舉。

預定於2025年完工的孫氏家族院區，位在現有的爾灣霍格醫院後方，將包括先進的外科、癌症 、腸胃科、婦科和癌症急救護理中心。院區內的六座新建築將設有155張住院床位、8個手術室、兩個額外的手術治療室以及占地12萬平方呎的門診設施。

孫氏家族基金會代表孫德瑞，在動土開工典禮致詞。（記者蕭迪玉／攝影）

孫氏家族基金會代表孫德瑞在動土典禮中致詞說，十多年前她的外婆曾在爾灣霍格醫院住院三星期，在醫護團隊細心照顧下得以康復，孫家也因為這段經歷而更加了解霍格醫院。她的母親孫古怡薇還出任霍格醫院基金會董事，積極為霍格醫院籌款，希望讓更多人獲得全面而完整的醫療照護。

金士頓科技公司共同創辦人兼總經理孫大衛在書面聲明中指出，「所有捐款只要是出於助人的誠心，不論捐款金額多少都具有相同的意義與地位，我們只希望孫氏家族基金會的捐款，能激起勵更多人善意的施予。」

霍格醫院於1952年在新港灘成立，作為橙縣 沿海地區主要綜合醫院，2010年爾灣霍格醫院啟用，過去數年連續獲《美國新聞與世界報導》評選為橙縣最高級別醫院。

爾灣霍格醫院擴建計畫獲慈善家Audrey Steele Burnand捐款1億600萬，這也是霍格醫院70年來收到最大一筆捐款，這位捐款人已於2020年去世。爾灣霍格醫院擴建計畫的籌款目標是3億美元，將這家醫院全面升格為世界級的醫療重鎮。