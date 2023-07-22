捐書到台灣 經文處感謝南加州僑學界

經文處感謝南加州僑學界「捐書到台灣」，活動彰顯了共同合作的力量。（記者張庭瑜╱攝影）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處為感謝南加州 僑學界「捐書到台灣」，在7月21日（周四）舉辦了「表揚捐書到台灣團體及義工餐會」。僑界捐出331箱書籍，推動台灣更早成為雙語國家。

經文處處長紀欽耀對參與這次捐書到台灣活動非常高興，特別感謝喜瑞都中文學校的劉昕教授，幫助台灣更早實現成為雙語國家的目標。而此次活動能夠順利舉行，Macro international 公司總裁郭秀梅慷慨捐助運費功不可沒，才能讓這麼多書籍能夠順利送到台灣。

紀欽耀表示，他特別感謝所有參與活動的學校志工和義工們，大家共同參與整理書籍、募捐等活動，團結合作，讓這個活動達到最大的效果，並實現善意的傳遞，使這次捐書到台灣的活動才能成功。

劉昕表示，作為教育從業人員，平時接觸很多學生，因此她號召了四、五十名學生與台灣新北市和台北市進行英語語言交流。在此過程中，他們發現許多新移民的小朋友都是藉由閱讀故事學習英語，使得他們在小學一年級進班後，老師都對他們的英語能力讚賞有加。

因此，劉昕教授認識到台灣的小朋友也需要更多的英語學習資源，於是策劃了這次捐書到台灣的活動。雖然在收集書籍的過程中遇到一些困難，例如海運公司對各種不同尺寸的箱子拒收，但在郭秀梅的幫助下，這些問題都得以解決。最終，共有331箱書籍成功運送到台灣。劉昕教授深受感動，並從中體認到了許多關於互相幫助、多多行善的重要性。

郭秀梅表示，自己參與這個計劃是因為劉昕教授的倡議。她認為讓孩子們在小時候接觸英文非常重要，對於他們的成長有莫大的助益。儘管在收集書籍的過程中遇到困難，但她們最終成功克服這些問題，並將331箱書籍運送到台灣。她也希望這些書籍能得到善加利用，造福更多的台灣小朋友。活動大獲成功得益於許多人的參與，特別感謝一百多名捐書的小朋友，他們幫助實現了這個有意義的善舉。