打擊共享密碼 Netflix新戶大增

Netflix在打擊密碼共享行動後，新用戶數量大幅增加。（Netflix官網）

串流媒體平台「網飛」（Netflix ）從今年開始在包括美國在內的100多個國家和地區打擊密碼共享行動，該行動目前在收益層面顯示出階段性成果，Netflix的新用戶數量大幅增加。

根據洛杉磯時報的報導，Netflix通過打擊密碼共享行動對非付費用戶施壓，要求其簽署平台的計畫，否則將面臨失去觀看自己喜愛的節目的風險。該行動開展後，Netflix在第二季度新增了589萬訂閱者。據金融數據公司FactSet 稱，這一增長超出了分析師預期的181萬新增訂戶。

這一行動是Netflix在經歷了困難的2022上半年之後被提出的，當時 Netflix 遭遇訂閱數下降的危機，同時仍處於不在平台上投放廣告的階段，此後，Netflix開始宣布打擊密碼共享，並推出了一項新的廣告支持計畫來增加收入。

Netflix表示，自第一季度以來，其廣告計畫訂閱量增加了一倍，但由於使用該級別的會員數量較少，廣告收入還不足以進行報告。

根據觀眾市場分析公司Samba TV和市場研究公司 HarrisX的數據，Netflix去年推出的廣告支持計畫吸引許多新用戶。HarrisX公司3月份對美國成年人進行了調查，根據調查報告，大多數簽署了每月6.99元廣告支持計畫的Netflix美國成人客戶，並不是從更昂貴套餐降級而來的。

觀看無廣告Netflix的套餐費用也有所上漲，Netflix針對美國和英國的新會員或重新加入的會員取消了最便宜的無廣告套餐，該套餐原本費用為 9.99元。Netflix在美國的標準套餐費用為每月15.49元。

第二季度，Netflix推出了吸引大量觀眾的人氣節目，受歡迎的包括「夏洛特王后」（Queen Charlotte）和「愛你的凱蒂」（XO, Kitty），前者是Netflix熱門劇「布里奇頓」（Bridgerton）的衍生劇，後者是「愛的過去進行式」（To All the Boys I've Loved Before）的衍生作。

儘管Netflix的動作取得明顯受益，未來仍存在挑戰。Netflix和其他好萊塢電影公司近日捲入了由影視編劇和演員領導的罷工 。這些團體由演員工會 SAG-AFTRA 和美國劇作家協會組織，正在推動演藝者們從串流媒體平台獲得更多報酬，防止人工智能 威脅工作。

有些人稱之為「Netflix罷工」，因為該公司被視為改變作家和演員報酬商業模式的先驅。分析人士表示，Netflix是在長期罷工中處境最有利的娛樂公司之一，因為它擁有大量內容，其中很大一部分是在韓國等美國境外製作的。