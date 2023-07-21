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迪士尼音樂廳列最美劇院 聖塔芭芭拉洛貝羅劇院也入選

編譯胡立宗／綜合報導
迪士尼音樂廳。（本報檔案照）
迪士尼音樂廳。（本報檔案照）

建築文摘（Architectural Digest）近日公布11座全球最美劇院，美國入選三個，其中兩個位於南加，一個位於佛州。南加的分別是洛杉磯市區的迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall），與聖塔芭芭拉的洛貝羅劇院（Lobero Theatre）。

迪士尼音樂廳於2003年啟用，成為洛杉磯愛樂（L.A. Philharmonic）的主場。除了由知名建築師Frank Gehry打造的解構主義獨特外觀，演奏廳的聽覺效果更是極優，難怪2265個座位的聽眾席經常一票難求。

現年94歲的Frank Gehry的知名作品除了迪士尼音樂廳，還有西雅圖的Museum of Pop Culture，與加拿大安大略的Art Gallery of Ontario。迪士尼音樂廳除了外部設計採用不銹鋼材，白天就如燈塔一般照耀洛市市區，演奏廳中央由6134個音管構成的管風琴更是一絕，這座被洛杉磯愛樂團員暱稱為「我家薯條」的管風琴事實上正是全球獨一無二的樂器之一。

洛貝羅劇院在1870年代由學校改建為歌劇院，1920年代再度翻修，成為現在為人熟知的樣貌。洛貝羅劇院由加州建築師George Washington Smith與Lutah Maria Riggs合力完成，外部洋溢著西班牙殖民風，白牆與黏土屋瓦的劇院成為聖塔芭芭拉市的地標之一。

加上附近一帶的建築風格，使得劇院周邊號稱美利堅的蔚藍海岸（American Riviera）。古董級的洛貝羅劇院，現今還能每年舉辦上百場演出，不論是高中合唱團，還是A咖歌手都能在此演出。

洛貝羅劇院。（取自洛貝羅劇院網站）
洛貝羅劇院。（取自洛貝羅劇院網站）

迪士尼 洛杉磯 南加

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