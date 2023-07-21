台灣原聲童聲合唱團 南加演出

台灣原聲童聲合唱團在聖地牙哥台灣中心開唱，吸引300多位來賓出席。(橙僑中心提供）

來自台灣南投山區的原聲童聲合唱團19日抵達南加州 ，先在聖地牙哥 台灣中心演出一場觸動人心的音樂會，20日前往迪士尼樂團，在園內快閃演唱，讓來自世界各地的遊客們「聽見原聲、看見台灣」。

原聲童聲合唱團此行美西巡演兩周，到南加 州的第一場演唱會在聖地牙哥台灣中心，吸引300多位來賓出席，聆賞 「外婆的澎湖灣」、「台北的天空」、「月亮代表我的心」、「拍手歌」等中外名曲及原住民傳統歌謠。

橙僑中心主任蕭蓓如在音樂會後說，聽到小朋友們唱歌，洋溢著溫馨而天真的童聲，讓她想起在台灣的媽媽，不禁感動落淚。出席演唱會的貴賓還有聖地牙哥台灣中心主席歐春美、台美基金會董事長張裕華、前董事長Cindy Kasai、僑務委員杜武青、謝家樹、僑務諮詢委員傅家康等人。

由團長兼指揮馬彼得率領的台灣原聲合唱團，32位團員從8歲到15歲不等，在南加州僑界熱情贊助下，他們20日前往迪士尼樂園，並在園內快閃演唱。

19日的歡迎晚餐會中，僑務諮詢委員許清松、僑務顧問潘意玲稱讚團員們首度來美的表現令人激賞。出席歡迎晚餐會的貴賓包括僑務諮詢委員許清松、楊美雲夫婦、僑務顧問陳景星、徐中彥夫婦、潘意玲、方孝偉夫婦、汪蔚興、曾昭華、洛杉磯急難救助協會會長劉煥君、廖天輪夫婦、南加州旅館同業公會總幹事柯欣佑等人。