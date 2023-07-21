聖塔安那商場員工 一打二退搶匪

警方公布的兩名嫌犯照片。（聖塔安那警局）

近日，聖塔安那（Santa Ana）某商場遭到兩名搶匪「零元購」。該商場一名員工與兩名歹徒進行了激烈搏鬥，最終歹徒只好扔下搶來的物品，落荒而逃。聖塔安那警局20日公布了這段視頻，希望民眾能夠提供線索，抓到那兩名搶匪。

視頻:聖塔安那警局；後製:記者王若然

該事件發生在6月26日，聖塔安那MainPlace Mall商場內，有兩名男子企圖搶走價值2700元的商品。商場員工發現後，追逐兩人至門外，想阻止兩人搶走商品。一段監控記錄下了雙方打鬥的場面。為了保護員工隱私 ，其臉部以馬賽克遮擋。視頻中，這名員工在一個天橋上與兩名歹徒進行了糾纏廝打，不一會，抱著貨物的那名歹徒丟下盒子，兩名歹徒向旁邊的停車場逃跑。警方趕到現場後，兩名嫌犯已經逃離。

其中穿著灰色罩衫的搶匪抱著搶來的物品。（聖塔安那警局）

根據警方提供的嫌疑人信息，其中一名歹徒身高5呎6寸，身材瘦削，幾乎是光頭，頭髮是黑色，眼睛是棕色的，留有鬍鬚。視頻中他身著綠色帶扣子長袖罩衫，黑色短褲，白色長統襪以及黑紅喬丹 運動鞋。

第二名歹徒身高約六呎，身材瘦削，黑色頭髮，眼睛為棕色。他當時頭戴黑色鴨舌帽，灰色套衫，黑色短褲，及膝襪。