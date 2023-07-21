我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

聖塔蒙尼卡 AI抓違停 巴士安裝攝像頭錄影試點45天

洛杉磯訊
安裝在巴士上的人工智慧攝像頭。（取自KTLA 5）
安裝在巴士上的人工智慧攝像頭。（取自KTLA 5）

聖塔蒙尼卡（Santa Monica）最近在Big Blue巴士班次路線測試了新的人工智慧AI）攝像頭技術，該技術可用於對違規停車者立即開罰單，越來越多的城市正在探索使用人工智慧攝像頭來發現違規行為並立即開具罰單。

去年，該市有770萬次出行紀錄，但少數車輛停車不當或停在專用公交車道上，並非所有出行都遵守規則。

聖塔蒙尼卡市社區參與負責人麥考爾（Robert McCall）表示，問題是本市和其他城市如何讓不應該在公交車道上的車輛離開車道。

開發這一執法技術的初創公司Hayden AI的特里托（Charlie Territo）說，「我們的攝像頭能夠精確到10 厘米以內，我們知道車輛是否在移動或停止」。

當巴士行駛在其路線上時，專用攝像頭會捕捉到不應在其所在位置上停車的汽車車牌。安裝在擋風玻璃上的兩個特殊攝像頭會捕捉公交車道前方發生的情況，這些信息會被發送到安裝在公交車上的電腦（計算機）盒中，該電腦盒使用人工智慧處理照片中發生的情況，標記違反規則的車輛，並生成城市可用來近乎實時開票的報告。

在聖塔蒙尼卡市為期45天的試點期間，系統發現了500多起潛在違規行為。每項罰款近300元。

這些攝像頭已經安裝在紐約市的公交車上，很快就會安裝在華盛頓特區的公交車上。聖塔蒙尼卡市尚未決定是否真正實施這項技術，但它為未來長遠的趨勢鋪平了道路。

工作人員展示實時監控畫面。（取自KTLA 5）
工作人員展示實時監控畫面。（取自KTLA 5）

人工智慧 AI 紐約市

上一則

有袋類負鼠闖自家後院 洛縣華人驚嚇

下一則

周末這樣玩╱南加水晶灣海灘 避暑好地方

延伸閱讀

德州第4批非法移民巴士 抵洛

德州第4批非法移民巴士 抵洛
聖塔蒙尼卡市議員阻亂丟垃圾 遭遊民襲擊

聖塔蒙尼卡市議員阻亂丟垃圾 遭遊民襲擊
跟進參院 眾議院提案促簽租稅協定 處理美台雙重課稅

跟進參院 眾議院提案促簽租稅協定 處理美台雙重課稅
AI攝像南加監控違規停車 聖塔蒙尼卡實時開罰單

AI攝像南加監控違規停車 聖塔蒙尼卡實時開罰單
美遲未宣布對台軍援 亞太助卿重申履行義務決心

美遲未宣布對台軍援 亞太助卿重申履行義務決心
美思網絡安防科技 提供手機和互聯網全方位監控

美思網絡安防科技 提供手機和互聯網全方位監控

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

2023-07-17 13:55
還有豐富多樣現成台式拌菜。（記者啟鉻╱攝影）

台資餐飲品牌 搶攻南加市場

2023-07-16 02:18
一磅近60元，原產在亞洲的楊梅、在灣區種植成功，成為灣區目前最貴水果。(取自Getty Images)

加州灣區最貴水果楊梅 1磅60元

2023-07-14 02:19

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」