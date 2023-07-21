聖塔蒙尼卡 AI抓違停 巴士安裝攝像頭錄影試點45天

安裝在巴士上的人工智慧攝像頭。（取自KTLA 5）

聖塔蒙尼卡（Santa Monica）最近在Big Blue巴士班次路線測試了新的人工智慧 （AI ）攝像頭技術，該技術可用於對違規停車者立即開罰單，越來越多的城市正在探索使用人工智慧攝像頭來發現違規行為並立即開具罰單。

去年，該市有770萬次出行紀錄，但少數車輛停車不當或停在專用公交車道上，並非所有出行都遵守規則。

聖塔蒙尼卡市社區參與負責人麥考爾（Robert McCall）表示，問題是本市和其他城市如何讓不應該在公交車道上的車輛離開車道。

開發這一執法技術的初創公司Hayden AI的特里托（Charlie Territo）說，「我們的攝像頭能夠精確到10 厘米以內，我們知道車輛是否在移動或停止」。

當巴士行駛在其路線上時，專用攝像頭會捕捉到不應在其所在位置上停車的汽車車牌。安裝在擋風玻璃上的兩個特殊攝像頭會捕捉公交車道前方發生的情況，這些信息會被發送到安裝在公交車上的電腦（計算機）盒中，該電腦盒使用人工智慧處理照片中發生的情況，標記違反規則的車輛，並生成城市可用來近乎實時開票的報告。

在聖塔蒙尼卡市為期45天的試點期間，系統發現了500多起潛在違規行為。每項罰款近300元。