史丹福校長辭職 楊致遠聲明力挺

史丹福大學校長泰西爾拉文19日宣布辭職，理事會主席楊致遠也針對此事發出聲明。（美聯社）

史丹福大學 校長泰西爾拉文（Marc Tessier-Lavigne）因與他人合著的科學論文涉及誠信問題，在特別委員會進行調查後，泰西爾拉文19日上午宣布辭去校長一職。根據史丹福大學理事會主席、前雅虎 創辦人楊致遠（Jerry Yang）發出聲明，理事會已經任命研究歐洲古典文學的教授梭勒（Richard Saller）自9月1日起暫代校長職務。

泰西爾拉文發出聲明說：「儘管調查報告明確反駁了針對我的詐欺與不當行為指控，但為了史丹福大學的利益，我決定辭去校長職務。我將於8月31日離職。」

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不過楊致遠指出，理事會於2022年12月召集了一個由其成員組成的特別委員會，負責監督對泰西爾拉文有份參與的研究論文進行的審查工作。特別委員會任命前聯邦法官菲利普（Mark Filip）及其律師事務所，領導包括多位著名專家的科學小組，對有關論文的事實和問題進行徹底且公正的評估，並於19日公布了完整報告。

在這份報告中，科學小組指出泰西爾拉文長期而傑出的職業生涯，包括他與他人合著超過200篇的科學論文，並在神經科學領域做出開創性的貢獻。在12篇引起關注的論文中，科學小組並未找到泰西爾拉文有參與不當研究行為的證據，也沒有找到他在論文發表前已經知道其他人有不當行為的證據。

楊致遠表示，鑑於泰西爾拉文認為，調查報告對他領導史丹福大學的能力造成了影響，理事會決定接受泰西爾拉文的辭職。但他將繼續在該校生物系擔任終身教授。

楊致遠說，理事會感謝泰西爾拉文擔任校長七年來所做出的貢獻，在這段期間讓史丹福大學獲得許多傑出的成就。

楊致遠指出，泰西爾拉文創立了史丹福大學70年來第一所新學院，杜爾永續性學院（Doerr School of Sustainability），這個學院將加速研究解決全球氣候危機的方案。在與大學其他領導人的共同努力下，泰西爾拉文在新冠疫情 期間，確保史丹福大學持續保持世界一流大學的地位。2019年5月，泰西爾拉文還公布了一項策略性長期願景，這項願景將繼續提供指引史丹福大學前進的道路。