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格蘭杜拉女子壘球隊奪南加亞軍 將角逐全國總冠軍

記者楊青/格蘭杜拉報導
格蘭杜拉10U Gold少年女子全明星壘球隊，近日勇奪全美10-Under “B”State南加州賽區亞軍，7月底將代表加州參加全美10U B決賽，與來自全國的42支勁旅角逐總冠軍。（格蘭杜拉10U Gold少年女子全明星壘球隊提供）
格蘭杜拉10U Gold少年女子全明星壘球隊，近日勇奪全美10-Under “B”State南加州賽區亞軍，7月底將代表加州參加全美10U B決賽，與來自全國的42支勁旅角逐總冠軍。（格蘭杜拉10U Gold少年女子全明星壘球隊提供）

格蘭杜拉（City of Glendora）少年女子全明星壘球隊近日勇奪全美10-Under B南加州賽區亞軍，7月底將代表加州參加全美10U B決賽，與來自全國的42支勁旅角逐總冠軍。

由格蘭杜拉少年女子壘球聯盟（Glendora Lassie League）循環季賽八支隊伍中選拔出的優秀選手，組成了格蘭杜拉少年女子全明星壘球隊10U Gold，日前在蘭卡斯特舉辦的南加州區域賽中，在44支10U全明星參賽隊伍中脫穎而出獲得亞軍。這也是格蘭杜拉少年女子全明星壘球隊第二次獲得全美少年女壘賽參賽資格。

格蘭杜拉少年女子全明星壘球隊10U Gold，14名隊員中有兩名華裔，還有一位華美混血隊員。主教練Daniel Bobadilla從8U開始培養這支隊伍，兩次帶領團隊打入全國賽，包括去年在有超過140支隊伍參加的全國賽中獲得第十名。

格蘭杜拉10U Gold少年女子全明星壘球隊，近日勇奪全美10-Under “B...
格蘭杜拉10U Gold少年女子全明星壘球隊，近日勇奪全美10-Under “B”State南加州賽區亞軍，7月底將代表加州參加全美10U B決賽，與來自全國的42支勁旅角逐總冠軍。（格蘭杜拉10U Gold少年女子全明星壘球隊提供）

隊中的7號Esther Wang和6號Cheryl Wang分別來自格蘭杜拉和亞凱迪亞，兩人是同學、好朋友。Esther的媽媽Jennifer表示，女兒七歲開始練習棒球，當時就是想讓女兒參加一些集體運動，强身健體，同時培養團隊合作精神，後來加入了壘球隊。從那時起，孩子從普通隊開始，後來升級到全明星隊。普通隊一個星期訓練兩次，賽季周末打比賽兩次。到了全明星隊，每周訓練增加到三次，每次三小時，賽季正常情況下一天兩到三場比賽，高峰期一天五場比賽也有可能。

為準備此次全國賽，這些天格蘭杜拉10U全明星隊隊員和家長們都在全力以赴。華人家長表示，支持一支14名隊員的壘球隊出去參加全國賽，開支費用相當大。比如剛剛落幕的南加州決賽，雖然蘭卡斯特開展，但前後好幾天，酒店、報名費、交通、飲食都是不小的開銷。7月底的全國賽前後將舉辦一個星期，很多父母要請假陪伴孩子，費用更大，如果能夠得到社區贊助和支持，對孩子們將是很大的鼓舞。

格蘭杜拉10U Gold少年女子全明星壘球隊，近日勇奪全美10-Under “B...
格蘭杜拉10U Gold少年女子全明星壘球隊，近日勇奪全美10-Under “B”State南加州賽區亞軍，7月底將代表加州參加全美10U B決賽，與來自全國的42支勁旅角逐總冠軍。（格蘭杜拉10U Gold少年女子全明星壘球隊提供）

目前當地的Baby Bros Pizza等商家已決定在7月20日以當天營業額的20%（購買時需點出球隊名字）支持球隊，其他慈善捐助還可直接捐助球隊，Venmo：All-STARS-2023（Venmo後四碼9056）。

加州 南加 亞凱迪亞

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