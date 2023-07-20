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創享家年度盛典 千人共襄盛舉

記者趙健／聖蓋博市報導
活動邀請了多位政商要員及社會名流共襄盛舉，吸引近千人參加。（記者趙健／攝影）
活動邀請了多位政商要員及社會名流共襄盛舉，吸引近千人參加。（記者趙健／攝影）

由美國創享家集團（Alpha G）和美國互惠財富集團（Sky Vision Holding）聯合主辦為期兩日的「2023年度盛典暨嘉年華晚會」，16日晚在洛縣聖蓋博市的Sheraton酒店落幕。活動邀請多位政商要員及社會名流共襄盛舉，吸引近千人參加。

影音來源：記者趙健

此次年度盛典的主題「為你寫詩」，匯聚行業精英，共同探討和分享成功經驗。兩日活動邀請政界、金融保險、地產、投資、健康、教育等領域的資深專業人士，多家世界500強企業的高層管理人員在年會上發表演講，NBA傳奇球星及前湖人隊教練Byron Scott也出席活動，與現場觀眾分享他的成功經歷。

除此之外，本次年會還安排多元文娛表演。華語樂壇巨星歌手吳克群現場表演「為你寫詩」、「將軍令」等多首耳熟能詳的經典歌曲。來自好萊塢的樂隊、魔術師和舞蹈演員們，也為現場觀眾獻上精采的演出。

年會上，創享家集團總裁Tiffany Xu表示，此次年會共頒發212個獎盃，表彰在2022年取得卓越成就的專業經紀人和團隊，以及對華人社區做出貢獻的傑出人士。這些獎盃不僅是對他們的獎勵和肯定，也承載過去一年大家的奮鬥歷程和傲人成績。她鼓勵想要在金融行業發展的年輕人，在追求夢想的道路上要克服內心的恐懼，不斷地突破自我。

年會上，數十位致力於促進華人社區發展的政屆領袖也參加盛典。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）為Tiffany Xu頒發賀狀，感謝創享家集團為美國社區作出的突出貢獻。此外，加州參議員Bob Archuleta、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、亞凱迪亞市長鄭博仁（Paul Cheng）和市議員王愛琳（Eileen Wang）、聖蓋博市副市長吳程遠（John Wu )和市議員丁言愉（Tony Ding）、核桃市長伍立倫（Dr. Allen Wu）、鑽石吧市長周柏華（Andrew Chou）等民選官員也到場祝賀。

國會議員趙美心為Tiffany Xu頒發了感謝狀。（記者趙健／攝影）
國會議員趙美心為Tiffany Xu頒發了感謝狀。（記者趙健／攝影）
加州財務長馬世雲為Tiffany Xu頒發賀狀，感謝創享家集團為美國社區作出的突...
加州財務長馬世雲為Tiffany Xu頒發賀狀，感謝創享家集團為美國社區作出的突出貢獻。（記者趙健/攝影）

加州 眾議員 聖蓋博

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