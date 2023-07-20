有袋類負鼠闖自家後院 洛縣華人驚嚇

北美負鼠是北美洲唯一的有袋類動物。（受訪者提供）

提起腹部長有育幼袋的有袋類哺乳動物，不難聯想到澳洲 的袋鼠、無尾熊等。而就在加州 地區，也同樣生活著一種體型較小、長相頗為「怪異」的有袋類動物。近日，華人劉女士的後院就迎來了一隻，著實把她嚇了一跳。

視頻來源：受訪者；記者趙健／後製

據家住羅蘭崗的劉女士反應，她和家人剛從洛杉磯 市搬到此處，本想體驗安靜的「郊區」生活，沒想到搬家後第二天晚上，自家後院就迎來了一位「不速之客」。

「第一次看到這個動物是搬來的第二個晚上，當時大概已經過了12點，我們在家裡聽到後院有特殊的動靜，聲音像是有人在撓門。我先生以為是野貓，卻看到了一隻身型和貓差不多大，有著很長的尾巴，還有一張白色的鼠臉的『怪物』站在門前，他當時也被嚇了一跳。」劉女士說：「這個小傢伙看到我們走過來，似乎也受到了驚嚇，站著不動，然後很快就跑掉了。」

事後，劉女士在網上查詢後才知道，這是一種叫做北美負鼠（Didelphis virginiana，俗稱Possum）的動物。牠們雖然長得像一隻巨鼠，但其實並不是鼠類，而是樹棲動物。

北美負鼠一般在夜間活動，具有靈敏的聽覺和嗅覺，可以利用觸鬚感知周圍環境。北美負鼠擁有許多獨特的生理和行為特徵，例如，牠們會在遇到威脅時進行「死亡反應」，以模擬死亡躲避危險。此外，負鼠的孕期僅兩週時間，新生幼崽會爬進育兒袋內度過最初的成長期，而在離開育兒袋後，還會依附在母親身上生活一段時間，也因此得名「負鼠」。

根據加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）資料，該物種最早是於1910年引入加州聖荷西地區，現廣泛分佈於加州西部的海岸邊和內陸地區。負鼠通常在空心樹木、岩石、灌木叢或其他動物的洞穴中棲居，但也有負鼠會在建築物和排水管築巢，從而對人類生活造成一定影響。

劉女士笑說，「我們之前住在洛杉磯的公寓裡，雖然環境也非常現代化，但戶外車水馬龍，十分嘈雜。到這邊來，每到晚上可以說是非常的清靜，第一次看到這種小動物的時候嚇了一跳，但是事後竟然還覺得非常有趣。說明我們現在和大自然更加親近了。我先生說他甚至有些想看看下次負鼠背著『一家人』一起上門的樣子」。

民眾在遇到野生動物時，若有疑問或需幫助，可致電858-467-4201聯繫加州漁獵局、或通過855-548-6263與人文野生動物控制中心（Humane Wildlife Control）取得聯繫。若遇緊急情況，則需致電911報警處理。