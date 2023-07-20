我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

有袋類負鼠闖自家後院 洛縣華人驚嚇

記者趙健／洛杉磯市報導
北美負鼠是北美洲唯一的有袋類動物。（受訪者提供）
北美負鼠是北美洲唯一的有袋類動物。（受訪者提供）

提起腹部長有育幼袋的有袋類哺乳動物，不難聯想到澳洲的袋鼠、無尾熊等。而就在加州地區，也同樣生活著一種體型較小、長相頗為「怪異」的有袋類動物。近日，華人劉女士的後院就迎來了一隻，著實把她嚇了一跳。

視頻來源：受訪者；記者趙健／後製

據家住羅蘭崗的劉女士反應，她和家人剛從洛杉磯市搬到此處，本想體驗安靜的「郊區」生活，沒想到搬家後第二天晚上，自家後院就迎來了一位「不速之客」。

「第一次看到這個動物是搬來的第二個晚上，當時大概已經過了12點，我們在家裡聽到後院有特殊的動靜，聲音像是有人在撓門。我先生以為是野貓，卻看到了一隻身型和貓差不多大，有著很長的尾巴，還有一張白色的鼠臉的『怪物』站在門前，他當時也被嚇了一跳。」劉女士說：「這個小傢伙看到我們走過來，似乎也受到了驚嚇，站著不動，然後很快就跑掉了。」

事後，劉女士在網上查詢後才知道，這是一種叫做北美負鼠（Didelphis virginiana，俗稱Possum）的動物。牠們雖然長得像一隻巨鼠，但其實並不是鼠類，而是樹棲動物。

北美負鼠一般在夜間活動，具有靈敏的聽覺和嗅覺，可以利用觸鬚感知周圍環境。北美負鼠擁有許多獨特的生理和行為特徵，例如，牠們會在遇到威脅時進行「死亡反應」，以模擬死亡躲避危險。此外，負鼠的孕期僅兩週時間，新生幼崽會爬進育兒袋內度過最初的成長期，而在離開育兒袋後，還會依附在母親身上生活一段時間，也因此得名「負鼠」。

根據加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）資料，該物種最早是於1910年引入加州聖荷西地區，現廣泛分佈於加州西部的海岸邊和內陸地區。負鼠通常在空心樹木、岩石、灌木叢或其他動物的洞穴中棲居，但也有負鼠會在建築物和排水管築巢，從而對人類生活造成一定影響。

劉女士笑說，「我們之前住在洛杉磯的公寓裡，雖然環境也非常現代化，但戶外車水馬龍，十分嘈雜。到這邊來，每到晚上可以說是非常的清靜，第一次看到這種小動物的時候嚇了一跳，但是事後竟然還覺得非常有趣。說明我們現在和大自然更加親近了。我先生說他甚至有些想看看下次負鼠背著『一家人』一起上門的樣子」。

民眾在遇到野生動物時，若有疑問或需幫助，可致電858-467-4201聯繫加州漁獵局、或通過855-548-6263與人文野生動物控制中心（Humane Wildlife Control）取得聯繫。若遇緊急情況，則需致電911報警處理。

加州 洛杉磯 澳洲

上一則

好康報您知／心安超市

下一則

食物銀行挺罷工演員 送300元免費券

延伸閱讀

加州死亡谷瀘溪128℉高溫 科學家：可能創紀錄

加州死亡谷瀘溪128℉高溫 科學家：可能創紀錄
泰勒絲將於加州聖他克拉拉開唱 獲封「榮譽市長」

泰勒絲將於加州聖他克拉拉開唱 獲封「榮譽市長」
私密景點／納帕谷斯坦利牧場 加州度假首選

私密景點／納帕谷斯坦利牧場 加州度假首選
加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮
洛杉磯、舊金山等加州4城待售屋 逾半破百萬元

洛杉磯、舊金山等加州4城待售屋 逾半破百萬元
花大錢修出全美最差的路

花大錢修出全美最差的路

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

2023-07-17 13:55

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因