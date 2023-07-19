南加媒體人張成勲92歲病故 7月29日追思會

台灣中興大學畢業後，張成勲加入台灣陸軍。（才廣懿提供））

洛杉磯 華文媒體前輩及社區達人張成勲7月15日在洛杉磯過世，享年92歲。僑界表達懷念與追思。他生前說過，新聞和媒體工作是他一生工作的最愛，「世界上最好的工作就是記者」，一做37年直到退休 。

張太太才廣懿17日表示，先生八個月前被診斷為「心臟瓣膜閉鎖不全」，考慮到張先生當時已高齡91歲，家人認為不必手術冒險，送到附近康復中心，希望通過復健鍛練康復。但十天前張先生開始覺得身體非常不舒服，從復健中心轉回到心臟科醫院，家屬簽署安寧療法方案，兩天後辭世。

才廣懿表示，將遵照先生的遺囑海葬。生前，張成勲告訴太太，他希望自己的骨灰撒入太平洋之後，三分之一隨海浪漂回香港 ，三分之一漂回台灣，三分之一留在洛杉磯海域，陪伴在美親人。

張成勲，祖籍廣東開平、廣西桂林出生。國共內戰後經香港前往台灣讀大學，畢業後考取中國民國僑委會公務員，因能講廣東話、國語、英語和西班牙語，1960年被僑委會派往駐墨西哥領事館工作。1963年留在洛杉磯發展。

才廣懿說，張成勲在台灣攻讀會計和統計，留在洛杉磯後開始學習電視製作。與此同時作為本地雇用員工為當時的中華民國駐洛杉磯領事館工作，負責文書、社區聯絡以及台灣來美要員的聯絡。之後改換跑道，擔任洛杉磯縣政府的社工近九年。

老一輩人洛杉磯華人大都知道張成勲寫得一手非常漂亮的書法。中華會館屬下28個僑團中福地會，專門協助老一輩華僑和他們家人的身後事。70、80年代沒有中文打字機，但很多老僑都希望親人的墓碑用中文撰寫，然後找工人刻在墓碑上。當年中華墳70%的中文墓碑，都出自張成勲之手，大多數的輓聯也是他一手包辦。

才廣懿表示，她和張成勲於1984年認識，共同生活32年。「我最感謝他77歲退休後帶我去了中國」，夫妻倆選擇了四季如春的雲南，在那裡生活了將近九年，其間走遍中國各地，「他幫我圓了我終身夢想的中國夢」。回到美國後，這些年兩人幾乎每年都回台灣，為台灣的選舉盡力。