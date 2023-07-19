男慣犯當街無端打人 洛縣警局籲民眾提供線索

洛縣警察局呼籲公眾提供一名嫌犯線索，嫌犯近日當街無端打人造成受害者嚴重受傷。（洛杉磯縣警局提供）

洛杉磯 縣警察局18日中午發出通告，呼籲公眾幫忙提供一名嫌犯線索，該名嫌犯過去兩年中兩次被捕，近日又當街無端打人，造成受害者嚴重受傷。

洛杉磯縣警察局東洛杉磯分局警探表示，該嫌犯名叫加西亞（Sergio Andrew Garcia），21歲，拉丁裔男性，身高5英尺5英寸，體重180磅左右。

2023年7月15日，嫌犯加西亞在大街上襲擊路人。他當時突然從背後接近受害人，拉扯她的頭髮，並將她摔倒在地。隨後加西亞多次毆打受害者的臉部，受害者鼻子被打斷，臉部和眼睛也出現了嚴重腫脹。附近的一名路人見狀開始對他大喊大叫時，加西亞被嚇了一跳，又向受害者臉部打了兩拳，然後騎著黑色自行車逃離了現場。

根據警方提供的資料，加西亞曾在2021年7月18日和2023年2月10日先後兩次被捕，但很快被釋放。

警方呼籲民眾提供加西亞的下落，知情者請聯繫東洛杉磯警察局，電話323-264-4151。或可匿名提供信息，可以撥打800-222-TIPS（8477），或使用網站http://lacrimestoppers.org。