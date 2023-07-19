抗熱浪省空調電費 華人外出避暑各有方法

大型購物中心成為部分華人避暑的選擇之一。（記者啟鉻／攝影）

南加地區高溫 天氣仍在持續，華人居民紛紛採取各種不待在家的避暑辦法，有的到大型購物中心，有的選擇當地政府設置的避暑中心，還有的去圖書館、書店 ，也有年輕家長帶著小朋友去遊樂中心戲水，並希望炎熱天氣儘快消退。

部分家長帶著小朋友去遊樂中心戲水，沖消暑氣。（記者啟鉻／攝影）

連日高溫，隨著溫度升高，南加各大購物中心的顧客漸多。顧客一方面是來休閒購物，一方面是躲避暑氣。在拉朋地購物中心，年過五旬的哈岡居民華先生說，連續高溫，家裡總是開空調，電費將是不小開支，就想到前往商場消暑。他看到許多當地華人居民也到這裡避暑，其他族裔的消費者也比平時多。

住在鮑爾溫公園市的楊先生表示，這幾天天氣熱，他通常下午3時前都會待在家裡，但總是開空調，身體受不了。下午3時後，他就帶著寵物狗外出，沿著市區的一條河向北健行。

他說，河道的風比較涼爽，走在河道旁感覺很舒服。楊先生說，他一般會在晚上6時或7時返回家中。楊先生平時喜歡健行，但他也不輕易在氣溫高時外出。他認為，天熱很容易中暑，若對中暑症狀把握不好，還可能有生命危險。他建議，若年齡稍長，平時不經常鍛鍊，盡量不要在炎熱天氣下爬山或遠足。

連鎖書店內的咖啡店，是很多人避暑的好去處，一待就是幾小時。（記者啟鉻／攝影）

也有一些居民選擇到書店避暑。奇諾岡市居民Eric許就帶著八歲兒子到市區的連鎖書店Barnes & Noble，店內有一間星巴克咖啡店。他說，兒子可以在兒童圖書區看兒童畫冊，他則坐在星巴克看喜歡的書，一待就是幾個小時。他也會帶著孩子到市圖書館、社區中心等地避暑。

對茶道頗有研究的陳貴東，避暑方式很有特點。他說，紅茶、檸檬、蜂蜜沖泡有很好的避暑效果，同時盡量放鬆，比如深呼吸、打坐，千萬不能在高溫天氣急躁，不僅不利於避暑，還可能傷害身體。他還說，在高溫的日子裡，最好選擇清涼飲食，有利於養生。陳貴東偶爾也會到大型購物中心走一走，也是避暑方式之一。

年逾七旬的長者付麗表示，她堅持鍛鍊身體，抵禦炎熱天氣。雖然這幾天很熱，但她仍每天到健身 房鍛鍊。付麗愛好廣泛，喜歡滑板、打乒乓球、健行，她在家裡也有各種健身設備，將每天健身內容排得很滿。她說，白天總是在活動，晚上一覺睡到天亮，身體自然會更好。