保障弱勢租客 洛縣通過2動議

隨著租戶驅逐保護令到期，洛縣政委員會通過兩項旨在保護租戶、防止無家可歸動議。（取自KTLA）

洛縣 政委員會日前通過兩項預防無家可歸者動議，包括增加「租金 穩定和租戶保護條例」（Rent Stabilization and Tenant Protections Ordinance）保護措施，與制定「律師權利條例」（Right to Counsel Ordinance），替面臨無房可住風險的居民，提供有保障的法律代表。

Daily Bruin報導，針對租金穩定和租戶保護條例部分，縣政委員會一致支持更新該縣已制定的上述條例，防止高風險租戶無家可歸。該法於2020年4月首次生效，以消費者物價指數為基礎，制定年度租金最高漲幅，替租戶提供保護，使其免於被驅逐。

修訂後的條例影響洛縣屬地（unincorporated），包括三項強化保護措施。

第一項保護措施：被房東 「花錢請走」（buyout）的洛縣屬地租戶，應得到大於或等於租戶在無過錯驅逐下，有權獲得的搬遷援助金額。

第二項保護措施：若房東未能按照第8.52.09條的要求，向洛縣消費和商業事務單位提供驅逐副本，則租戶可替非法拘留進行抗辯。該保護措施是讓租戶有一個辯護機會。

第三項保護措施：要求房東發出的停租通知中，需包括因任何過錯情況而被驅逐的原因，通知中還需包括日期、地點、證人和相關情況等。

縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）在新聞稿中說，針對縣屬地社區租金穩定措施，是洛縣緊急解決無家可歸危機另一種方式。

大洛杉磯公寓協會執行主任尤克爾森（Daniel Yukelson）表示，租戶保護往往會產生負面影響，一些房東因此會將房產改為監管較少的公寓單位。

另外，律師權利條例部分，該動議由縣政委員米切爾（Holly J. Mitchell）和蘇麗絲（Solis）撰寫，替縣屬地面臨驅逐的合格租戶免費提供法律代表，這些法律代表由Stay Housed LA計畫提供，該計畫提供短期租賃援助和法律援助服務。

動議還要求洛縣消費者和商業事務單位、縣法律顧問和其他相關部門，在明年底前制定租戶資格要求，且確保可持續資金來源。

根據政策進步組織美國進步中心（Center for American Progress），洛縣面臨驅逐的房客中，只有10%有法律代表，90%房東有法律代表。蘇麗絲在新聞稿中稱，向租戶提供法律援助，使他們可以在法庭上與房東有公平的競爭機會。