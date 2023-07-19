洛警保護聯盟 鼓勵警察出走

PPL副會長桑多茲公開PO文鼓勵LAPD的警察，去其他城市找工作。圖為LAPD警察。（取材自LAPD推特）

代表洛杉磯 市約9000名警察的洛杉磯警察保護聯盟（PPL）與洛杉磯市政府進行薪資談判，但未達成協議。PPL副會長桑多茲（Jerretta Sandoz）公開PO文鼓勵LAPD的警察離開洛杉磯市，前往其他地方找工作。

據福斯新聞（Fox News）報導，洛杉磯警察保護聯盟副會長桑多茲（Jerretta Sandoz）6月底與洛杉磯市議會進行談判時，在她的個人臉書上發文，指洛杉磯市議會對警察有偏見，對警員沒有給予足夠的尊重。

貼文原文是「去一個尊重你們工作並且不需要乞求優渥合約的地方，去一個有市議會或市政經理公開承認你們做出偉大貢獻的地方，去一個沒有兩個以上市議會成員討厭你們的地方（不誇張）。」貼文目前已被桑多茲刪除。

自2019年以來，洛市已經失去1000名警察，且警局屢屢反映存在人手不足的問題。桑多茲表示，許多LAPD的警察，在她發出臉書帖文前就已經在考慮離開洛市警局，她貼文中的一字一句皆是肺腑之言。

同時，洛市的犯罪與遊民 問題正在急劇上升。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）日前重新簽署關於無家可歸者問題的緊急狀態聲明，稱該市4萬6000多名無家可歸者問題日益惡化，短期內恐無解決跡象，需要延長之前的住房或無家可歸者緊急狀態。

加州 是全美遊民人數最多的州。根據住房與城市發展局的數據，去年全美遊民人口，約有30%（即17萬1521人）在加州。