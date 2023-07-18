違反環境法 門尼菲市倉儲項目挨告
南加內陸河濱縣派里斯市（Perris）近日向毗鄰的門尼菲市（Menifee）發起訴訟，要求門尼菲市遵守加州環境法，對一項倉儲項目重新審核評估。
在派里斯市6月舉行的一次市議會上，市府律師科胡（Robert Khuu）宣布，市府將對門尼菲市提起訴訟，控其違反了加州環境法。根據該市於7月11日發布消息，派里斯市聲稱門尼菲市批准的倉儲項目，忽視健康風險評估和交通問題。同時，項目還與派里斯市商業和居住區開發項目衝突。派里斯市市長瓦加斯（Michael Vargas）表示，市府負責市民健康和安全，對門尼菲市發起訴訟是兌現承諾。
被告門尼菲市發言人薩塞德（Philip Southard）將派里斯市的訴訟視為報復。他表示，派里斯市在2022年提告，試圖限制倉儲項目主要路線上的卡車行駛，阻止倉儲項目發展，但這一做法在法庭上被判定非法。
門尼菲市議會和都市計畫委員會決定，倉儲項目占地25萬1133平方呎，包括倉儲、製造區和辦公空間。項目位於Ethanac路南側、Barnett街和215號公路西側。派里斯市與此一項目的北側和東側連接。據派里斯市的項目規畫圖，該倉儲項目北側屬於派里斯市的地塊，被規畫為開發商業社區，包括零售、辦公室和公司等。
派里斯市府表示，該倉儲項目初步環境評估，沒有標明是否會減少溫室氣體排放，直接違反了加州環境法對公眾提供潛在環境影響的規定。訴訟將要求門尼菲市遵守加州環境法，對項目重新審核評估。
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