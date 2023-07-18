違反環境法 門尼菲市倉儲項目挨告

內陸門尼菲市的一項倉儲開發項目遭毗鄰城市派里斯市提出違反加州環境法的訴訟。（截自市府官網）

南加 內陸河濱縣派里斯市（Perris）近日向毗鄰的門尼菲市（Menifee）發起訴訟，要求門尼菲市遵守加州 環境法，對一項倉儲項目重新審核評估。

在派里斯市6月舉行的一次市議會上，市府律師科胡（Robert Khuu）宣布，市府將對門尼菲市提起訴訟，控其違反了加州環境法。根據該市於7月11日發布消息，派里斯市聲稱門尼菲市批准的倉儲項目，忽視健康風險評估和交通問題。同時，項目還與派里斯市商業和居住區開發項目衝突。派里斯市市長瓦加斯（Michael Vargas）表示，市府負責市民健康和安全，對門尼菲市發起訴訟是兌現承諾。

被告門尼菲市發言人薩塞德（Philip Southard）將派里斯市的訴訟視為報復。他表示，派里斯市在2022年提告，試圖限制倉儲項目主要路線上的卡車行駛，阻止倉儲項目發展，但這一做法在法庭上被判定非法。

門尼菲市議會和都市計畫委員會決定，倉儲項目占地25萬1133平方呎，包括倉儲、製造區和辦公空間。項目位於Ethanac路南側、Barnett街和215號公路西側。派里斯市與此一項目的北側和東側連接。據派里斯市的項目規畫圖，該倉儲項目北側屬於派里斯市的地塊，被規畫為開發商業社區，包括零售、辦公室和公司等。

派里斯市府表示，該倉儲項目初步環境評估，沒有標明是否會減少溫室氣體排放，直接違反了加州環境法對公眾提供潛在環境影響的規定。訴訟將要求門尼菲市遵守加州環境法，對項目重新審核評估。