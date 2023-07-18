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LACMA石頭展 感受文明和永恆

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯縣藝術博物館 (LACMA) 將在8月20日至明年2月11日舉辦「永恆的媒介：用石頭看世界」展覽。（LACMA圖片）
洛杉磯縣藝術博物館 (LACMA) 將在8月20日至明年2月11日舉辦「永恆的媒介：用石頭看世界」展覽。（LACMA圖片）

用石頭看世界和感受永恆，洛杉磯縣藝術博物館(LACMA)將在8月20日至明年2月11日舉辦「永恆的媒介：用石頭看世界」展覽，該展覽重點是通過不同時代的石頭藝術品等感受文明和永恆。

展覽是LACMA、Rosalinde and Arthur Gilbert收藏及倫敦的Victoria and Albert Museum(V&A)合作舉辦，匯集利用石頭自然特徵的物品，並將它們與其他媒介中的類似作品放在一起，提供背景和比較。展覽範圍從歷史到當代，最早的作品可追溯到公元前2200年至1800年，如公元1660年代印度莫臥兒（Mughal）帝國Aurangzeb皇帝的匕首，及Analia Saban、Alma Allen和Ben Gaskell等藝術家的最新作品。

展覽精選125件作品，分成硬石、採購樣品、五彩寶石、在石頭中看到圖像等九個部分組成。每個部分都展示石頭的固有特性和如何轉化為幻像石畫和色彩石雕，參觀者也可利用想像力，來「發掘」石頭中蘊含的圖像。

Rosalinde and Arthur Gilbert基金會裝飾藝術與設計副策展人Rosie Mills表示，理解月亮、雲彩和墨蹟等神秘視覺影像是人類的一項基本能力，可激發好奇心並激發創造力。石頭，尤其是色彩鮮豔、圖案豐富的石頭，是一種令人印象深刻的媒介，因為石頭可能很難採購和雕刻。

V&A館長Tristram Hunt表示，很高興看到如此多的珍品回到LACMA參展， 參觀者可了解跨越各大洲和幾個世紀的石頭中所蘊含的視覺和藝術力量。

展覽時間是8月20日至2024年2月11日，地點是LACMA（5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036）。

博物館 洛杉磯 印度

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