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兔子山火燒3天 僅35%火勢受控

編譯侯乃云／綜合報導
河濱地區發生的「兔子山火」延燒了三天，僅35%的火勢得到控制。(截自 abc7)
河濱地區發生的「兔子山火」延燒了三天，僅35%的火勢得到控制。(截自 abc7)

ABC 7報導，消防人員17日仍在嘗試撲滅河濱縣發生的「兔子山火（Rabbit Fire）」，該火災已燒毀7950畝土地，目前35%的火勢得到控制。加州消防局最新消息指出，當地14日發布的疏散命令仍然有效。

目前部分道路已重新開放，包括Gilman Springs路和Beaumont大道之間的79號公路北行車道，但南行車道仍然關閉。「兔子山火」14日下午約3時30分在Jack Rabbit路和Allesandro大道交匯處開始燃燒，該地區位於神秘湖（Mystic Lake）以東，大致在莫雷諾谷（Moreno Valley）和聖哈辛多（San Jacinto）之間。

消防員已在「兔子山火」的邊緣設置助燃帶（containment lines），但持續的高溫、火場地形陡峭等不利因素，都會持續阻礙消防員的滅火行動。約152棟建築仍處於兔子山火的威脅之下，不過截至17日，沒有建築在山火中遭到破壞。

河濱縣另外三起野火中，莫雷諾谷（Moreno Valley）的「雷切（Reche）」山火燒毀437畝土地，截至17日上午，85%的火場得到控制。南高地斯普林斯大道(South Highland Springs Avenue)和布雷肯里奇大道(Breckenridge Avenue)附近的高地山火（Highland Fire），截至16日延燒105畝，目前98%的火勢得到控制。

另外，位在馬修斯湖(Lake Matthews)的Gavilan路與Smith路交匯處附近的海鷗山火（Gavilan Fire）燒毀338英畝土地，截至17日，災情控制度已超過50%。

山火 加州 高溫

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