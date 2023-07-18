風簷雅敍講座 分享華人移民史

「南加華人三十年史話」主編陳十美分享研究成果。（Zoom截圖）

華人移民 美國的歷史已有183年，為何第四代以上的華人移民不多見？華人30年為何能在各行業蓬勃發展？風簷雅敍「南加 華人三十年史話」日前舉辦第二場線上講座，邀請洛杉磯加大社會學系與亞美研究學終身講座教授周敏和「南加華人三十年史話」主編陳十美等分享研究成果。

周敏對亞裔移民研究的貢獻卓著，她日前榮獲美國藝術與科學院、美國國家科學院的院士榮銜。周敏表示，華人從1840年移民美國，是僅次於墨西哥外，美國最古老的移民族群。美國華人目前三分之二是第一代，25%是第二代移民，第三代移民只有10%。按理183年的華人移民史，應該自然繁衍七代人，但因為排華法案等影響，華人的繁衍受到抑制。

周敏說，過去移民美國的華人多來自傳統僑鄉，現在是世界各地都有華人來美國。華人第一代移民的學歷通常很高，平均家庭收入水平也比較高；華人新移民50%有大學學歷，且居住地已從華埠發展至白人中產聚集區和聖蓋博谷等華人移民聚居區。華人個人和家庭在移居國社會地位上升，華人向上層社會流動的方式，曾經是慢慢從底層往上爬，現在是通過教育和職業認證，或通過創業直接進入美國主流。華人的美國夢不僅是擁有房子，還要有企業和孩子進入名校，通過教育完成階級躍遷。

陳十美數十年來致力於公益，她是美國東亞文教基金會和南加華人文史保存基金會會長。她在演講中分享耗時12年、於2014年出版的「南加華人三十年史話 1980-2010」(A Legacy Magnified: A Generation of Chinese Americans in Southern California 1908’s-2010’s)。陳十美說，南加華人社區從80年代到2010年這30年的發展變化很大。例如華人醫師在1980年只有37人，30年後已增加至2435人。過去30年，因為新移民大量湧入，衣食住行各行業蓬勃發展。華人企業文化特點是重視知識、強調教育、恪守勤奮節儉及樂善好施回饋社會。

陳十美說，華人區30年行業變遷巨大，1970年代華人區的製衣行業非常盛行，相關商戶很多，在天普市就有一條婚紗街，最多時有18家婚紗店。華人餐飲業在1980年代最高檔的餐廳是華埠的美麗華大酒樓，酒樓的服務生後來又在蒙特利公園市經營新的美麗華大酒樓。華人不斷的努力奮鬥，各行業都有美好未來。