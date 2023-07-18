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洛縣招聘救生員 時薪最高35.99元

記者楊青/洛杉磯報導

洛杉磯縣的30個縣屬公共游泳池以及縣屬河流與海灘正在招收救生員，游泳健將有用武之地，最高時薪可達35.99元。

洛杉磯縣15日舉辦聖蓋博谷東區首個水上運動中心奠基典禮，洛杉磯縣包括警局、消防局及公園娛樂部等均在現場擺攤，為民眾提供資訊，其中公園娛樂部招收救生員的信息引來不少關注目光。

目前洛杉磯縣公開招聘的湖泊救生員（Lake Lifeguard）以及泳池救生員，主要用於縣屬的30個公共游泳池以及允許游泳的河流和海邊。湖泊救生員時薪為23.25元至30.50元不等，具有緊急救援技能的湖泊救生員時薪為27.44元至35.99元不等。

湖泊救生員申請人需在16歲以上，男女不限，每隻眼睛的裸眼視力評分需在20/30或以上，需有合法的加州C類駕駛執照，游泳速度1000米需在18分鐘或以下。洛杉磯縣公園娛樂部將在8月12日和8月19日上午8時至中午12時兩度提供測試機會，有興趣的游泳健將可以前往測試。8月12日的地點為亞凱迪亞公園公共游泳池（Arcadia Park Pool），19日的地點在Castaic Aquatic Center。

獲選的游泳健將需要參加相關培訓，培訓期間的時薪補助為16.90元，培訓需通過相關測試才能正式上崗。近期救生員短缺的三個地點包括Castaic Lake、Santa Fe Dam、Bonelli Park。

此外，洛縣的其他公共游泳場所也正招收泳池補救生員。申請人需16歲以上，單眼矯正視力需在20/30以上，雙眼裸眼視力至少在20/200以上。500米時間至少在10分鐘之內。泳池救生員的時薪為19元。詳情參考govermentjobs.com/careers/lacounty

洛杉磯 亞凱迪亞 加州

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