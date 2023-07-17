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人與事╱西柯汶那市市議員吳桐淮 為選民服務還「人情債」

記者啟鉻／洛杉磯報導
西柯汶那市華裔市議員吳桐淮，是首位獲選市議員的台灣移民。（本報系資料照片）
西柯汶那市華裔市議員吳桐淮，是首位獲選市議員的台灣移民。（本報系資料照片）

加州洛杉磯縣西柯汶那市華裔市議員吳桐淮（Tony Wu）自2016年擔任市議員，期間連任一次已任職近八個年頭，也是該市歷史上首位獲選市議員的台灣移民。他說，競選市議員服務社區，是要還一個「人情債」。

吳桐淮說，父親臨終前，總是因沒有為美國納稅，卻花去巨額醫療費，感到愧疚。吳桐淮說，從那時起，他就有一個使命，替父親還上這個「人情債」。競選市議員，為選民服務好，做好市政，就是要還上這個「人情債」。

他說，1998年年屆七旬父親到美國探親，在他家突然昏倒。緊急送醫檢查後，確診肺部硬化，還有其他多種基礎病。醫生說，病人的生命時間僅一年有餘，生命末期又在重症監護室（ICU）搶救了六次。吳桐淮說，父親退休前在台灣政府做官，廉潔奉公、作風正派，退休後也沒有什麼資產。這次在美國突然發病治療，僅醫療費就超過百萬元。因為有美國綠卡，得以辦理醫療卡，政府最終負擔了這筆醫療費用。為此父親總是感到歉疚，認為自己並沒有為美國做什麼，卻花費許多。在臨終前，對吳桐淮囑託一定要還好這筆債。

吳桐淮表示，他25歲來美國留學讀電影藝術專業，初來時連英語都無法順暢溝通。經過多年打拚，他轉行從事房地產生意，又參選市議員。一路走來，深深感恩美國。

吳桐淮說，他一定要為選民做實事，將這個人情債還上、還好。由於他不斷為城市推出各項施政措施，西柯汶那市日益繁榮興旺，他在社區民眾中的知名度也愈來愈高。他總是說，是美國政府、民眾幫助他家度過難關，他一定要付出更多努力反饋給社區，把城市建設更繁榮美好。

醫療費 退休 加州

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