蒙市華人遛狗 狗被撞傷 肇事車逃逸

事故發生後，張女士立即向警方通報肇事逃逸。（受訪者提供）

夕陽時分在居家社區裡遛狗散步是一件很愜意的事，但要時刻當心交通安全。住在蒙特利公園市 (Monterey Park)的張女士近日在家附近遛狗時，就遇上了不遵守交通規則的司機，在撞到張女士的狗後，加速逃離現場。這起事故讓張女士至今仍然後怕，希望用自己的經歷讓大家提高警惕。

7月8日，張女士和丈夫帶著寵物狗在蒙市的蘭利老人中心（Langley Senior Center）附近散步，時間大約在晚上七時左右，天還沒有變黑。張女士一行走到一個四面停車路標（Stop sign）的十字路口時，看到一輛白色的SUV 開到她左側的停車路標處停下，於是張女士繼續過馬路，沒想到這時白色SUV忽然開始加速，將她驚嚇到。

因為丈夫及時察覺到不對勁拉了張女士一把，所以張女士只被車輕微擦到，但狗狗卻被撞飛出去，她能聽到狗狗的慘叫聲。白色SUV在撞到狗狗後減速，但不一會兒又加速逃離了現場。張女士本想用手機拍下現場，但當時驚慌失措無暇顧及，大概感覺該白色SUV的駕駛員是一位身材偏胖的男性。

張女士隨後將狗狗送去醫院治療，目前被查出肝臟受損，還要繼續觀察。

張女士的狗狗不幸被撞飛，目前被查出肝臟受損。（受訪者提供）

事故發生後，張女士立即向警方通報肇事逃逸（hit and run），雖然知道找到肇事司機的可能性很小，但她還是想嘗試一下。張女士不知道肇事司機當時是否是故意加速，還是沒看到。她表示，經歷這起交通事故後，很希望未來路口能增加監控攝像頭，督促司機在駕駛時更加謹慎。

根據加州 的交通法規，當汽車到達或接近交通信號或停車路標時，需要給行人、騎自行車的人和其他有優先通行權的車輛讓路。司機在駕駛時應遵守交通規則，禮讓行人。同時，為保護自身安全，行人在也可多留意路況，謹防不遵守交規的無良司機。