我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

蒙市華人遛狗 狗被撞傷 肇事車逃逸

記者子為╱蒙特利公園市報導
事故發生後，張女士立即向警方通報肇事逃逸。（受訪者提供）
事故發生後，張女士立即向警方通報肇事逃逸。（受訪者提供）

夕陽時分在居家社區裡遛狗散步是一件很愜意的事，但要時刻當心交通安全。住在蒙特利公園市(Monterey Park)的張女士近日在家附近遛狗時，就遇上了不遵守交通規則的司機，在撞到張女士的狗後，加速逃離現場。這起事故讓張女士至今仍然後怕，希望用自己的經歷讓大家提高警惕。

7月8日，張女士和丈夫帶著寵物狗在蒙市的蘭利老人中心（Langley Senior Center）附近散步，時間大約在晚上七時左右，天還沒有變黑。張女士一行走到一個四面停車路標（Stop sign）的十字路口時，看到一輛白色的SUV開到她左側的停車路標處停下，於是張女士繼續過馬路，沒想到這時白色SUV忽然開始加速，將她驚嚇到。

因為丈夫及時察覺到不對勁拉了張女士一把，所以張女士只被車輕微擦到，但狗狗卻被撞飛出去，她能聽到狗狗的慘叫聲。白色SUV在撞到狗狗後減速，但不一會兒又加速逃離了現場。張女士本想用手機拍下現場，但當時驚慌失措無暇顧及，大概感覺該白色SUV的駕駛員是一位身材偏胖的男性。

張女士隨後將狗狗送去醫院治療，目前被查出肝臟受損，還要繼續觀察。

張女士的狗狗不幸被撞飛，目前被查出肝臟受損。（受訪者提供）
張女士的狗狗不幸被撞飛，目前被查出肝臟受損。（受訪者提供）

事故發生後，張女士立即向警方通報肇事逃逸（hit and run），雖然知道找到肇事司機的可能性很小，但她還是想嘗試一下。張女士不知道肇事司機當時是否是故意加速，還是沒看到。她表示，經歷這起交通事故後，很希望未來路口能增加監控攝像頭，督促司機在駕駛時更加謹慎。

根據加州的交通法規，當汽車到達或接近交通信號或停車路標時，需要給行人、騎自行車的人和其他有優先通行權的車輛讓路。司機在駕駛時應遵守交通規則，禮讓行人。同時，為保護自身安全，行人在也可多留意路況，謹防不遵守交規的無良司機。

SUV 蒙特利公園市 加州

上一則

人與事╱西柯汶那市市議員吳桐淮 為選民服務還「人情債」

下一則

生產是拉差辣醬半年沒原料 滙豐食品老闆員工共度難關

延伸閱讀

蒙市槍案僅一牆之隔重創生意 桂林米粉獲5000元贈款

蒙市槍案僅一牆之隔重創生意 桂林米粉獲5000元贈款
蒙市槍案重創生意 桂林米粉獲5000元贈款

蒙市槍案重創生意 桂林米粉獲5000元贈款
通用汽車投資5億元 打造新型內燃動力SUV

通用汽車投資5億元 打造新型內燃動力SUV
洛杉磯華埠大聯盟表彰五位傑出人士

洛杉磯華埠大聯盟表彰五位傑出人士
走線人深夜敲門、亂丟垃圾 蒙市華女不安

走線人深夜敲門、亂丟垃圾 蒙市華女不安
遛狗誤觸有毒植物 英女臉爆腫、手灼傷

遛狗誤觸有毒植物 英女臉爆腫、手灼傷

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重