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致敬李小龍 朱達誠地靈人傑開展

記者子為／洛杉磯報導
為紀念傳奇人物李小龍逝世50周年，華美博物館推出朱達誠首次美國展覽「地靈人傑」，由朱達誠特意打造的一尊真人大小的李小龍雕塑，更擺出其標誌性的「側踢」姿勢。(記者子為／攝影）
為紀念傳奇人物李小龍逝世50周年，華美博物館推出朱達誠首次美國展覽「地靈人傑」，由朱達誠特意打造的一尊真人大小的李小龍雕塑，更擺出其標誌性的「側踢」姿勢。(記者子為／攝影）

為紀念傳奇人物李小龍逝世50周年，華美博物館推出知名藝術家朱達誠(Chu Tat-shing)的首次美國展覽「地靈人傑」(Divine Land · Enduring Legends)，其中包含朱達誠特意打造的一尊真人大小的李小龍雕塑，擺出其標誌性的「側踢」姿勢，是朱達誠在美國揭幕的首尊雕塑作品。華美博物館14日在Pico House舉辦開幕儀式，各路嘉賓前來欣賞藝術，並送上祝福。

（影片來源：記者子為）

華美博物館館長張耀龍表示，展覽旨在慶祝多樣的文化，希望大家能盡情欣賞朱達誠的藝術作品，也希望該展覽為洛杉磯帶來更多精彩。

香港駐三藩市經濟貿易辦事處處長曾舜雯表示，很高興看到這樣的展覽，它促進香港地區和美國間的溝通，希望能有更多類似活動推進文化互通。曾舜雯還指出，香港目前也有許多文化建設，歡迎大家前去參觀。

聯邦眾議員趙美心剛下飛機就趕到現場，她表示被朱達誠的雕塑作品震撼到，認為朱達誠的藝術充滿美與想像。趙美心指出，能在華美博物館揭幕李小龍的雕塑，並將雕塑永遠留在這，是非常有意義的事。李小龍是亞裔美國人代表，他改變美國對亞裔美國人的刻板印象，書寫AAPI的歷史，也是美國的歷史。趙美心隨後為華美博物館、朱達誠等人頒發感謝狀。

加州眾議員方樹強、加州眾議員Miguel Santiago等民選官員也出席開幕儀式，他們均對即將看到朱達誠的李小龍雕塑作品感到興奮，並為展覽送上誠摯的祝福。

華美博物館之友會董事會主席阮桂銘表示，感謝所有人對華美博物館和展覽的支持，希望華美博物館能愈來愈國際化，吸引更多人前來參觀。

朱達誠也偕同家人到場剪綵。朱達誠表示，李小龍是華人的偶像，希望能儘可能將雕塑做得盡善盡美。

「地靈人傑」展覽於2023年7月15日至23日在洛杉磯的歷史地標，華美博物館旁的Pico House舉行。

朱達誠的藝術之旅以其不懈的奉獻精神及卓越的藝術天賦為標誌，融合傳統與現代，創作出引人入勝、深入民心的藝術品，贏得觀眾共鳴。這次獨家展覽將展示超過40件雕塑與繪畫作品，包括來自亞洲博物館的永久收藏品、具有影響力的人物雕塑，以及象徵家庭、和平與和諧的「草書書法」雕塑。朱達誠精湛的速寫畫，以迅疾的筆觸捕捉到人體的自然美，具有驚人的精確度。

朱達誠打造的李小龍雕像呈現其標誌性的「側踢」姿勢，充分展現朱達誠的藝術造詣。這個側踢姿勢不僅對武術家來說是一個挑戰，對藝術家而言，既要保持雕像的穩定與平衡，還要保留動感能量，也是一項極大挑戰。這尊李小龍雕像將在展覽結束後捐贈給李小龍基金會。

朱達誠「地靈人傑」(Divine Land · Enduring Legends...
朱達誠「地靈人傑」(Divine Land · Enduring Legends)展覽於7月15日至23日在華美博物館旁的Pico House舉行，14日時舉行開幕剪綵儀式。(記者子為／攝影）
朱達誠舉行美國展覽，聯邦眾議員趙美心（右一）到場支持，並為朱達誠（右二）與華美博...
朱達誠舉行美國展覽，聯邦眾議員趙美心（右一）到場支持，並為朱達誠（右二）與華美博物館館長張耀龍（右三）與策展人頒發感謝狀。(記者子為／攝影）

雕塑 博物館 李小龍

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