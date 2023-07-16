我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

中國電商Shein 在美被告侵權 3時裝設計師加州提控訴

洛杉磯訊
中國快消品零售商Shein近期面臨多項訴訟。（截圖自Shein官網）
中國快消品零售商Shein近期面臨多項訴訟。（截圖自Shein官網）

中國快時尚電商SHEIN（希音）在美被告侵權，訴狀稱其之所以能每日創造6000件新產品，離不開對版權的侵犯，甚至涉嫌敲詐勒索罪。

根據美聯社（AP Business）報導，訴狀中稱，來自中國的互聯網商家Shein違反「敲詐勒索及腐敗組織法」（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，簡稱RICO）。Shein通過一次又一次的侵權而致富，這是一種長期持續的敲詐勒索，且該公司的通過侵權來致富，近期沒有任何減弱的跡象。

該訴狀還指出，Shein之所以每天創造多達6000件新產品，離不開對設計師的欺騙和對版權的侵犯。

這只是Shein近期所面臨的多項訴訟中的其中一項。今年5月，由20多名立法者組成的兩黨團體要求美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）阻止Shein的首次公開發行股票（IPO），直到證實該公司沒有強迫以穆斯林為主的維吾爾族人勞動。

同時，有三位時裝設計師向加州地方法院提起訴訟，指控 Shein未經允許生產並銷售他們的原創作品。這起民事訴訟稱，他們設計的圖案，與部分Shein上販售服裝的圖案類似、甚至完全一樣。設計師們正在尋求被侵權賠償，並希望Shein的侵權行為能被禁止。

Shein 14日發布聲明，表示會認真對待所有侵權索賠。當知識產權持有人提出異議，Shein會展開調查並採取相應的行動。對於證據不足的提告，Shein會在法庭上進行辯護，以保護公司。

Shein尚未透露是否計畫今年上市，但有報導稱該公司正在籌集資金，預計年底前在美國上市。

Shein發言人Peter Pernot-Day表示，公司非常重視整個供應鏈的透明度，但美國國會上月的一份報告對Shein和另一家來自中國的快消零售商Temu進行嚴厲批評。

該報告屬於美國國會正在進行的一項調查，向美國消費者提供企業是否涉及在中國使用強迫勞動力的資訊。作為調查的一部分，該委員會5月初致函Nike、Adidas以及Shein和Temu等品牌，要求其提供有關遵守反強迫勞動法的信息。

Shein曾回應，公司會遵守業務所在國的海關和進口相關法律。Shein對強迫勞動持零容忍態度，公司已建立起完善的機制，確保營運符合美國法律。

加州 供應鏈 股票

上一則

洛縣唐尼首飾店接連遭搶 嫌砸櫃台撈珠寶

下一則

羅林山莊受災戶 可申請稅務減免

延伸閱讀

加州這隻海獺長期「霸凌」衝浪者 專家：對公眾構成危險

加州這隻海獺長期「霸凌」衝浪者 專家：對公眾構成危險
中國電商Shein 在美被告侵權

中國電商Shein 在美被告侵權
不資助旅行至「反LGBTQ+州」 名單擴大 全美逾半都入列

不資助旅行至「反LGBTQ+州」 名單擴大 全美逾半都入列
舊金山規劃和城市研究協會座談 探討社區經濟復原力

舊金山規劃和城市研究協會座談 探討社區經濟復原力
迪士尼加州冒險樂園 萬聖節派對門票 一天賣光

迪士尼加州冒險樂園 萬聖節派對門票 一天賣光
美國華爾街區塊鏈公司 隆重舉辦新零售社交電商開業儀式

美國華爾街區塊鏈公司 隆重舉辦新零售社交電商開業儀式

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
洛杉磯華埠國泰老人公寓，住戶約一半為華裔。（記者王若然／攝影）

洛市國泰公寓易主 9700萬天價售出 多數租戶渾然不知

2023-07-08 21:10
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴