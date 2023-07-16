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台美商會 月底洛城台菜「辦桌」

記者張庭瑜/洛杉磯報導
洛杉磯台美商會青商部23日將舉行辦桌，提供一系列令人讚嘆的美食菜色。（洛杉磯台美商會青商部提供）
洛杉磯台美商會青商部23日將舉行辦桌，提供一系列令人讚嘆的美食菜色。（洛杉磯台美商會青商部提供）

洛杉磯台美商會青商部（TJCCLA）將於23日(周日)中午11時30分在洛僑中心舉辦台灣風味「辦桌」。此次活動將設15桌，由JJ小雅屋的大廚擔任總舖師，精心烹調佛跳牆、鰻魚米糕及松子黃魚等台灣特色名菜。

此外，活動還有舞龍、舞獅、茶道品茗、勁歌熱舞、猜謎抽獎等。目前剩餘門票不多，每張票價為79美元，歡迎大家趕快購票支持台美青年的用心之作，共同展現台灣美食文化的魅力。

洛杉磯台美商會青商部會長傅瑞克（Eric Fu）表示，希望藉此活動，讓更多人能夠品嚐台灣傳統料理的風味和精髓，同時也讓台美青年回味起年少時在台灣品嘗過的美食。

此外，活動安排抽獎環節，增添參與者的興奮和期待。台美青商會感謝華航提供的LAX-TPE來回機票。大同電鍋、冠軍食品等品牌提供的禮袋和獎品也讓抽獎獎品更為豐富。

洛僑中心主任陳敏永表示，辦桌不僅是品嚐美食的機會，更是台灣百年來滲透社會各個角落的文化現象。他認為，辦桌文化背後蘊含著台灣人情世故的溫暖，並希望這次活動能讓主流社會更了解和欣賞台灣文化。

台灣書院主任簡德源表示，書院將在活動中提供電影「總舖師」供參與者欣賞。簡德源很高興看到洛杉磯台美商會青商部承辦此次活動，相信能很好的推廣台灣文化。

活動將在洛僑中心舉行，地址為：9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731。有興趣的人士可以通過以下連結購買：

https://www.eventbrite.com/e/-taiwanese-street-style-banquet-tickets-662579792997?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshwebdesktop

洛杉磯 LAX

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