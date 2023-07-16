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專家看展店關鍵：成本控制和資金實力

記者啟鉻╱洛杉磯報導

疫情大流行中，台資連鎖餐廳能夠在南加迅速擴大規模，而且進軍內陸，受到南加當地許多資深華人餐飲業者關注。資深業界人士認為，這些品牌能快速拓點，除了美食美味外，包括加盟方式開店、有效控制成本，而且背後資金實力較強等都是重要原因。

南加內陸資深餐飲業者張善利表示，他數十年前在內陸就開設中餐廳，受到當地消費者歡迎。他認為，台資連鎖店能夠在南加迅速擴大規模開設多家分店，主要是能有效控制成本，而且可以加盟開店。很多餐廳在疫情重維持困難，或者關閉，原因與人力成本高有很大關係。消費市場還是有的，但廚師及餐廳其他工作人員很難找，這是事實。

張善利認為，現在八方雲集等台資連鎖店在南加發展很快，主要還是處在華裔或亞裔居民較多地區優勢，如果一旦到其他族裔居民社區開店，可能會遇到顧客資源困擾。

季先生是美國中餐協會資深業者成員，他表示，台資連鎖餐廳能夠短時間內擴大規模，是背後的資金實力很強。在南加餐飲市場受到疫情大流行打擊下，維持運營困難，也無法在短時間注入足夠資金情況下，台資連鎖店靠著資金實力，迅速開店，並能靠物美價廉吸引消費者站穩腳跟，再繼續開設分店，都說明實力強勁。

資深餐飲業者鹿強表示，台資連鎖餐廳能夠做到價格親民，與部分食品由中央廚房加工成品有關，這樣可以節省很多人力。如果按照南加很多堂吃中餐廳，需要雇請大廚烹製美食的做法，人力成本必然較高。所以，在這些台資連鎖店，店員不用多長時間培訓，就可以上崗。

美國餐飲協會會長何德興說，他也注意到八方雲集在南加迅速開分店的消息。不過，因為很多在美國經營較久的中餐廳，已經走出了華人消費者的圈子，顧客群體已多元化。他提醒，台資連鎖餐廳未來發展，不可能只滿足華人或亞裔消費者，還需要不斷拓展，滿足更多當地其他族裔消費者需要，才有生命力。

南加 疫情 華人

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