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台資餐飲品牌 搶攻南加市場

記者啟鉻╱聖伯納汀諾報導
還有豐富多樣現成台式拌菜。（記者啟鉻╱攝影）
還有豐富多樣現成台式拌菜。（記者啟鉻╱攝影）

台資餐飲連鎖店疫後加碼南加投資開店，還瞄準內陸市場，包括知名品牌八方雲集和永康街等持續在洛杉磯拓點，進一步擴大規模，其中八方雲集預計今年還會再開4家店。

南加當地華人資深餐飲業者認為，能夠在疫情期間開店，並受到顧客歡迎，與台資餐廳切合市場策略有關。

新冠疫情大流行開始後，南加中餐業受到不小影響，有的業者直接關門歇業，部分業者以裁員、外賣代替堂吃、縮短營業時間來應對，疫情讓原本疲弱的當地傳統中餐業雪上加霜。

2022年3月間，來自台灣著名台式麵食「八方雲集」連鎖店，選擇華人及亞裔居民較多的聖蓋博谷東區開設北美第一家分店，由於宣傳到位，在南加當地華人社區引起轟動效應。該店在保留台灣門市招牌菜單同時，還增加符合南加市場的特色，包括鍋貼、水餃、麵食、餛飩、炸物、小菜、豆漿及創新手搖飲料。平均每套餐價位十餘元。自開業後，顧客絡繹不絕，雖然華人顧客較多，但也有不少亞裔顧客和其他族裔客人光顧，來品嚐傳統台灣料理。

八方雲集連鎖店職員現場手工包餃子。（記者啟鉻╱攝影）
八方雲集連鎖店職員現場手工包餃子。（記者啟鉻╱攝影）
南加內陸安大略購物中心。（記者啟鉻╱攝影）
南加內陸安大略購物中心。（記者啟鉻╱攝影）

接著，八方雲集連鎖店進軍南家內陸市場，於2023年1月初，位於奇諾岡市的第二家分店正式營業，瞄準內陸市場，滿足內陸華人及亞裔消費者不斷增加的市場需要，繼續搶占內陸擴大市場，同時用台灣美食美味吸引其他族裔顧客。此外，憑借奇諾岡輻射內陸地理位置，族裔多元、潛力發展等優勢，吸引周邊縣區保括河濱縣、聖伯納汀諾縣，還有橙縣及附近洛杉磯縣的消費者。

該連鎖店美國首席運營官Stephanie Peng表示，繼開設兩家分店後，八方雲集又在天普市開分店。2023年末前，計畫繼續在南加開設四家連鎖店，其中一家甚至往南走，落腳聖地牙哥。她認為，從擴大運營出發，未來或許會考慮在內陸繼續開店。談及能夠迅速開設多家連鎖店的原因，她表示，主要是東西好吃，價格親民。現在當地餐廳食品價格都比較高，八方雲集的出現，恰好及時滿足了當地消費者需要。

安大略購物中心南加首家台資永康街連鎖餐廳。（記者啟鉻╱攝影）
安大略購物中心南加首家台資永康街連鎖餐廳。（記者啟鉻╱攝影）
永康街餐廳顧客除了華裔，還有很多西裔和其他族裔消費者。（記者啟鉻╱攝影）
永康街餐廳顧客除了華裔，還有很多西裔和其他族裔消費者。（記者啟鉻╱攝影）

比較「八方雲集」在南加開設連鎖店的轟動效應，另一家在內陸落腳的台資連鎖餐廳「永康街」顯得低調許多。2021年上半年，該店在南加唯一分店開在安大略購物中心。據該店陳經理說，餐館最初開在台灣台北市，取名「永康街」是因為美食豐富多樣，非常吸引消費者。業者之所以在內陸開設分店，就是看好當地環境和發展潛力。

該店特點也是薄利多銷、美食美味，提供餐品非常有效率。招牌麵食是台式牛肉麵，還有其他多種麵食、飲品以及壽司捲、沙拉等。該店是在安大略購物中心第一家提供堂吃台式美味的餐廳。

該店一位現場負責人表示，雖然這兩家不同品牌的連鎖店都屬於台式麵食餐廳，但因為「永康街」開在購物中心裡，地點上就有區隔，面對消費群不一樣，不會發生競爭，因為在購物中心該店主要消費者除了華裔，更多的是西裔和其他族裔顧客。

位於內陸奇諾岡開設的八方雲集連鎖店。（記者啟鉻╱攝影）
位於內陸奇諾岡開設的八方雲集連鎖店。（記者啟鉻╱攝影）

南加 華人 亞裔

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