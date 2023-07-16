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華人青年唐子儒攝影展 傳達「異鄉」遊子意

記者張宏╱洛杉磯報導
唐子儒（右三）日前在聖蓋博舉辦攝影個展「異鄉歸途」，圖為他和來賓合影。（唐子儒提供）
唐子儒（右三）日前在聖蓋博舉辦攝影個展「異鄉歸途」，圖為他和來賓合影。（唐子儒提供）

華人青年攝影師唐子儒日前在聖蓋博舉辦攝影個展「異鄉歸途」，展示44張攝影作品及視頻紀錄片和實驗影像短片，唐子儒以外來者的角度，向觀眾們展現一紙異鄉客的內心圖卷和一份實驗性在地調查。

今年26歲的唐子儒來自北京，畢業於北京電影學院攝影學院，之後在芝加哥哥倫比亞學院獲得藝術學碩士學位。 他的作品曾獲得伯奇杯創意攝影獎，並在麗水攝影節和黃平在地影像節等中國主流展覽館展出。

中國駐洛杉磯總領事館文化領事柴贇、毛勤、北美華文作家協會會長蓬丹、副會長彭南林、風檐學會會長張小文和南加大學生等前往參觀，加州眾議員方樹強還向唐子儒頒發賀狀。

中國駐洛杉磯總領事館文化領事柴贇表示，「異鄉歸途」給人留下深刻印象，年輕人在海外闖蕩拼搏，有時候會感到孤獨和迷茫。但故鄉的一些信息，故鄉美食，故鄉味道點滴給異鄉人帶來溫暖和勇氣。期望小唐的展覽能夠讓更多的人看到，能夠讓更多的美國人看到，通過攝影個展讓美國人瞭解華裔年輕一代的藝術創作與生活情況，加強中美文化與民間交流，增進友誼。

華人青年攝影師唐子儒日前在聖蓋博舉辦攝影個展「異鄉歸途」。（唐子儒提供）
華人青年攝影師唐子儒日前在聖蓋博舉辦攝影個展「異鄉歸途」。（唐子儒提供）

唐子儒表示， 在「異鄉」的地理語境之下，「家」成為了一種符號，它隱喻一切遙遠而模糊的終將消逝的光點；而當人們找尋、渴求，它又變成具象的記憶，比如幼年參加選美比賽時穿的裙子，父親車行柴油的氣味，還有自家餐館日復一日亮起的霓虹燈招牌。於是，歸屬感變成了一種敏銳的感知，它聯結起內心和世界，召喚著每一個在歸鄉途中的人。

唐子儒的圖片、視頻、裝置，甚至使用打獵用的熱感成像儀來完成藝術創作。這種獨特的創作方式使其作品具有強烈視覺衝擊力和內涵。他的攝影作品不僅僅是對現實記錄，更是他對世界獨特理解和感知展現。

北京 洛杉磯 南加大

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