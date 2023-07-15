美食地圖／紐約最強川菜 「川山甲」羅蘭岡展店

秉承川山甲一貫的匠心和文化，在每一家川山甲，你都會看到茶飲、魚池、和熏香

紐約時報 2023年評出的百大餐廳，也是號稱紐約最好吃川菜的川山甲落戶羅蘭岡 （Rowland Heights），主打中式田園風和禪意美學，讓大家不去四川也能吃到正宗川菜，不用回家也能感受到家鄉文化。

影音來源：記者張宏

進入室內一派小橋流水人家的中式田園風格，八角亭，黃花樹。（記者張宏／攝影） 在夕陽西下時，昏黃的光線映射入室內，恍惚在成都。（記者張宏／攝影）

川山甲名字非常好記，諧音穿山甲又代表其川菜的血統。進入室內一派小橋流水人家的中式田園風格，八角亭，黃花樹，枯山水，曲水流觴的亭台隔間，在夕陽西下時，昏黃的光線映射入室內，恍惚在成都。

晾衣白肉是紐約時報的推薦菜色，從傳統的蒜泥白肉改良過後變成現代川菜。（記者張宏／攝影）

區域經理Jerry王表示，想讓更多人瞭解正宗川菜，需要營造和川菜有關的中國氛圍，川山甲想要給客戶帶來感官和精神的雙重就餐體驗，並不單是川味美食。這家店是他們在美西第一家分店，在就餐環境上，秉承川山甲一貫的匠心和文化，在每一家川山甲，你會看到茶飲、魚池、和熏香，為客人打造出極具禪意的靜謐氛圍。室內裝飾的每一個元素，如魚塘、花藝、書法 、鐵壺、陶瓷和蓑衣都在訴說中國傳統的飲食文化。

泡菜臘肉炒飯。（記者張宏／攝影） 青一色毛血旺不僅視覺上好看，口感也很豐富。（記者張宏／攝影）

技術總監大廚朱志民一路見證川山甲成長，他表示，廚師是手上的藝術家，用火打造美食的藝術。他們選用的食材多數是從四川等地進口的，時令食材在本地就地取材。川山甲招牌的黔江泡椒雞雜，宜賓燃面，燒雞公，跳水魚等菜色雖是大眾不熟悉的，但是這些菜色才是最能體現四川風味的經典菜色。他希望大家不用去四川也能吃到正宗川菜。

舌尖上的蛙跳也是經典川菜。（記者張宏／攝影） 號稱紐約最好吃川菜的川山甲落戶羅蘭岡（Rowland Heights），主打中式田園風和禪意美學。（記者張宏／攝影）

晾衣白肉是紐約時報的推薦菜色，從傳統的蒜泥白肉改良過後變成現代川菜。青一色毛血旺不僅視覺上好看，口感也很豐富。石鍋青椒魚口感適合各個族群，舌尖上的蛙跳也是經典川菜。泡菜臘肉炒飯使用他們自己製作的泡菜和臘肉，口感讓人難以忘懷。在經歷一番麻辣後，來一碗花田醉冰粉留下甜蜜句點。

石鍋青椒魚口感適合各個族群。（記者張宏／攝影） 號稱紐約最好吃川菜的川山甲落戶羅蘭岡（Rowland Heights），主打中式田園風和禪意美學。（記者張宏攝影）

新餐廳口味和服務的穩定性也至關重要，店長李志勇表示，在培訓員工方面，餐廳下了很多功夫。希望客人不僅滿意菜色，還能滿意這裡的服務。餐廳會根據客人的反饋，做出調整。

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