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亞馬遜會員日 貓食最熱銷

記者張宏/洛杉磯報導
亞馬遜會員日大賣，會員卻遭遇貨物延遲送達。（讀者提供）
亞馬遜會員日大賣，會員卻遭遇貨物延遲送達。（讀者提供）

今年亞馬遜會員日（Prime Day）11日首日全美線上零售額達64億元，創下歷年購物首日最高紀錄。人們買的最多的單品是什麼？答案是Temptations Cat Treats貓食，在今年會員日家居用品排第一位，其次才是家庭必需品。

如此踴躍的購買結果是運輸大延遲，不少華人吐槽兩日到達的會員福利感覺被剝奪了。

根據 Numerator深度報告顯示，今年會員日購物者成群結隊購買的No.1商品是Temptations Cat Treats。 從表面上看，這似乎是一個奇怪的選擇，但購物者既然可囤積從衛生紙、環保尿布和其他家庭必需品，那麼為什麼不能囤積貓糧呢？

貓食也是鏟屎官們居家必需品。緊跟在貓糧之後的人氣單品是Fire電視、Echo Dot揚聲器等。按照購物者購買的商品類別而言，家居用品位居第一，占今年Prime Day購物總額的28%。緊隨其後的是家庭必需品、服裝和鞋子及消費電子產品，其次是健康和保健產品、美容和化妝品和玩具和視頻遊戲。

面對人們強烈購買慾望，運輸往住跟不上。華人李小姐是亞馬遜的會員，她說，考慮到會員日會出現貨物運輸堵塞，所以她趕在會員日之前購物，本來7日該送到的東西，結果拖延到10日，之後又延遲到13日。她現在不知道自己的東西什麼時候能到，她和亞馬遜客服交涉，對方只是讓她耐心等待，如果到時貨物不到，會免費退款，但她要的是貨物並不是退款。

楊小姐也面臨貨物延遲的問題，她說，11日下單的商品，按理應該13日送到，結果查詢貨物運輸狀態，直接延遲到17日了。之前結帳顯示如果選擇延遲收貨還有額外1%返點，當時她覺得吸引力不大沒有選，結果是貨物既沒有早到，還損失了返點。

亞馬遜 華人 福利

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