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台父子陷困境 華人捐款湧入

記者丁曙／洛杉磯報導
鄭先生的太太車禍，徹底改變他們一家人的生活。（NBC截圖）
鄭先生的太太車禍，徹底改變他們一家人的生活。（NBC截圖）

世界日報14日發表「台父子陷困境 淪落遊民收容所」，報導一對台灣移民家庭悲劇故事，他們近日遭遇一場嚴重車禍，妻子身亡但無錢辦喪禮，3歲兒重傷但醫療費用龐大，倖存的父子現在寄居在舊金山灣區桑尼維爾（Sunnyvale）的收容所Home First。讀者和華人反響強烈，致電本報詢問捐款救助事宜，表達同情和奉獻愛心。

已有善心人士為鄭氏父子在網路上籌款，截至截稿前已籌集到18.5萬元，其中非常多是華人和同樣來自台灣的同胞，單筆最大款高達5000元，愛心人士可以繼續上網捐款：https://www.gofundme.com/f/please-help-baby-william-pay-his-medical-bills。

截至14日晚間，捐款已經達到18.5萬，單筆最大捐款5000元。（取自gofun...
截至14日晚間，捐款已經達到18.5萬，單筆最大捐款5000元。（取自gofundme官網截圖。）

依據募款說明，車禍之前，他們本來是一個幸福之家，35歲的鄭先生（Austin Cheng）和35歲的鄭太太（Maple Cheng）育有一個3歲的兒子。但是去年11月在南加州聖伯納汀諾縣（San Bernardino）附近，他們駕車時遭遇另一輛車追撞，鄭太太身亡不治，當時才兩歲的兒子威廉（William）身受重傷。

這場車禍也徹底改變了生活，他們原來的一點儲蓄很快花光了，鄭先生和兒子住進了灣區的一個收容所。作為父親，他要負擔兒子的醫療費用；作為丈夫，他無錢為亡妻辦理一個葬禮；為了生存，他急需社會伸出援手。

根據眾籌平台的資訊，目前，鄭先生無法返回台灣，因為他的兒子是美國公民，而且他沒有任何其他親屬可以幫助他。妻子的骨灰至今仍存放在先生的行李箱中，因為他無力承擔葬禮費用，無法讓妻子安息。 最低葬禮費用遠超過1000美元。

最重要的是，醫院向鄭先生發送了一份帳單，涵蓋他的兒子和他的心理健康治療，總金額約為10萬美元。以目前的情況，他根本無法償付這筆巨額債務。 這次籌款活動籌集的資金將用於支付他的醫療費用、妻子的葬禮安排、兒童保育，並希望有一天能為鄭氏父子提供穩定的生活環境。

很多愛心人士都有留言幫鄭姓父子打氣，當中多是華人和同樣來自台灣的同胞。（取自go...
很多愛心人士都有留言幫鄭姓父子打氣，當中多是華人和同樣來自台灣的同胞。（取自gofundme官網截圖。）

然而，世界日報的部分年長讀者不熟悉上網捐款，也從未登錄過「眾籌平台」：www.gofundme.com。另一方面也對網絡捐款的可信度不完全放心，詢問是否可以透過世界日報或其他合法可信任的團體轉交捐款？

本報已向致電讀者表達，世界日報是營利性單位，不方便轉交讀者的愛心捐款。經聯繫非營利組織洛杉磯僑界急難救助協會，該會會長劉煥君表示，可以幫忙將捐款轉交給北加州的鄭姓父子。捐款支票抬頭：OCCNLA，請註明捐款贈予鄭姓父子，支票可以郵寄至：739 Oakglade Drive, Monrovia, CA 91016。讀者若有任何問題，請致電洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君：626-260-5452。

世界日報 醫療費 加州

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