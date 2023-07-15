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聖谷城市冷氣中心 免費開放

本報訊
本周末超高溫，聖蓋博市社區冷氣中心開放。（取自聖蓋博市府）
本周末超高溫，聖蓋博市社區冷氣中心開放。（取自聖蓋博市府）

本周末至下周一罕見高溫熱浪席捲南加大地，極端高溫會顯著增加患熱相關疾病的可能性，特別是對於戶外工作或是老弱病殘群體造成相當危脅。為幫助市民應對炎熱天氣，聖蓋博谷地區多個城市設立了日常冷氣降溫中心，免費向市民開放，歡迎華人善加利用政府資源。

聖蓋博市在位於250 South Mission Drive的社區服務大樓開設一個冷氣降溫中心，上午8時點至下午5時開放。 

聖蓋博圖書館(San Gabriel Library)位於500 South Del Mar Avenue，在工作時間內也可作為冷氣降溫中心，周五至周六上午10時至下午6時。

南巴沙迪那圖書館（South Pasadena Public Library）， 地址:1100 Oxley St, Pasadena, CA 91030

周五至周六上午10時至下午6時，周日 1:00 pm to 5:00 pm

洛杉磯華埠圖書館（Chinatown Branch Library）， 地址: 639 N. Hill Street Los Angeles, CA 90012

周五至周六上午9:30 a.m. 至下午 5:30 p.m.。

亞凱迪亞社區中心（Arcadia Community Regional Park）: 405 S. Santa Anita Ave. Arcadia, CA 91007

週五 10:30 am to 7:00 pm，周六 8:30 am to 5:00 pm

洛杉磯縣衛生官員已發布過熱警告，公共衛生部門提醒每個人採取預防措施，避免與高溫相關的疾病，尤其是老年人、幼兒、戶外工作者、運動員和患有慢性疾病的人，他們對極端高溫的負面健康影響特別敏感。

高溫 聖蓋博 圖書館

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