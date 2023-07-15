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迪士尼加州冒險樂園 萬聖節派對門票 一天賣光

編譯組／綜合外電報導

KTLA 5報導，由迪士尼加州冒險樂園舉辦的熱門萬聖節派對巫奇‧布基狂歡會（Oogie Boogie Bash），其一般門票在首日開售時就賣光。

只有一些迪士尼粉絲在虛擬排隊中等待數小時後，才能成功購得這一熱門活動的門票，許多人在推特上分享了他們獲得門票的興奮，或是買不到票的挫折。 

今年的萬聖節活動將在9月5日至10月31日期間的25個特定夜晚舉行，門票價格範圍為134至189美元，迪士尼官網會公布，這項活動的門票已賣完，並告知未能買票進場的民眾，迪士尼樂園度假區的萬聖節期間仍然有許多恐怖的樂趣，民眾可以在樂園中感受到充滿靈性的氛圍，體驗《鬼屋假期》的遊樂設施，還可前往汽車城體驗馬特的墓地狂歡派對（Mater's Graveyard JamBOOree） 。

這項高度受歡迎活動的一般票，原本訂7月6日開始發售，但由於虛擬排隊出現了技術問題，迪士尼官方暫停了門票的銷售，並將其移到另一天進行。Magic Key持有者在6月27日提前進入了Oogie Boogie Bash的票務排隊系統，預售門票在同一天售罄，技術問題並未影響該排隊系統。

去年，所有門票在不到一周的時間內完售。 這一熱門的萬聖節活動包括罕見角色的現身、主題美食和恐怖主題的夜間娛樂。持有活動門票的遊客，可以在活動開始前的三小時進入迪士尼加州冒險樂園，通常是在下午6時。 去年，活動中出現了《可可夜總會》中的Ernesto de la Cruz等角色，遊客還可以與裝扮成《魔法黑森林》中的桑德森姐妹、米妮老鼠、黛西鴨等合照。

對於無法參加的遊客，迪士尼樂園度假區還提供了更多的萬聖節活動。Pluto's Pumpkin Pursuit將在Downtown Disney舉辦，整個度假區將裝飾成萬聖節風格。 迪士尼樂園官方還宣布，受歡迎的萬聖節主題遊樂設施，如《鬼屋假期》和《銀河守護者：怪物夜間》將回歸。

迪士尼 萬聖節 樂園

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