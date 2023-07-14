Trader Joe's新人氣零食 賣到斷貨

Trader Joe的香辣海苔脆/海苔天婦羅片（Spicy Tempura Seaweed Snack）一款不到四元錢的零食，ebay上竟然有人飆到14元一包。（網路截圖）

Trader Joe's 被華人 暱稱為「缺德舅」，每次其推新品都會有不少粉絲積極嚐鮮。隨著夏季到來，Trader Joe's推出了幾款新品零食，有三款被華人評價為「好吃停不下來」，其中一款賣斷貨。

首先是新推出的一款百香果味的零食，百香果一直都是華人最愛水果之一，這款Passion Fruit Rounds以百香果籽為主要原料製成，百香果籽、熱帶水果肉、蘋果汁和糖混合，將其倒入圓盤狀的模具中進行脫水處理，製成一口大小的嚼片。喜歡百香果的民眾可千萬不要錯過，尤其是炎熱的夏天帶來甜中帶酸的獨特口感。零食方便攜帶，很適合作為小吃或調酒配料使用，一包只要2.99元。

喜歡義大利 冰淇淋的千萬不能錯過這款，吃過的人都說它最大的缺點就是「會讓你吃很多」。該超市新推出這款巧克力香草豆漩渦冰淇淋（Chocolate & Vanilla Bean Swirl Gelato）外表或許不起眼，但是打開矩形包裝蓋，華麗的漩渦式波紋讓人想起正宗義大利甜品店的感覺。

其口感輕盈、柔滑、濃稠，是一家義大利供應商特製的。這款冰淇淋使用的牛奶多於奶油，其乳脂含量比美式冰淇淋要低，使得冰淇淋具有清淡和清爽的品質，同時仍然保持令人愉悅的光滑口感和奶油味，其巧克力和香草豆口味搭配甜美的巧克力醬漩渦讓口感加倍。

華人李小姐最近到處推薦這款冰淇淋，她說，朋友推薦的，買來一試果然很好吃，巧克力和香草味道很正，甜度適中，顏值很高，缺點就是會讓人吃很多，一盒估計吃不了幾次，售價5.49元相當良心。

還有一款零食最近賣斷貨，一款不到四元錢的零食，ebay上竟然有人飆到14元一包。這就是Trader Joe的香辣海苔脆/海苔天婦羅片（Spicy Tempura Seaweed Snack），今年4月推出的單品。聖蓋博的華人馬小姐最近去附近的Trader Joe店裡找了一圈也沒找到，詢問店員，店員說要等12日才到貨。她說，之前好奇買了一包，以為和好市多的鹹蛋黃魚皮脆差不多的。吃過之後才覺得很不一樣，海苔脆薄薄的很特別酥脆，入口有炸海苔的焦香，且辣味會一點點慢慢充滿口腔。