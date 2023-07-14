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洛城新語／科技富豪的決鬥

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最近矽谷兩大科技富豪，馬斯克查克柏格槓上。兩人矛盾愈鬧愈大，以致於發展到必須肉搏格鬥來解決的地步。先是馬斯克在自家推特上發出挑戰，聲稱要與查克柏格來一場終極格鬥冠軍聯盟（UFC）風格的「鐵籠格鬥」。查克柏格也毫不示弱，迅速在自家社群媒體Instagram上回應「告訴我地點」。一時間鬧得不可開交。

雖然這場世紀格鬥大戰到目前為止還沒發生，也沒人知道是不是真的會發生，但是馬斯克和查克柏格都強調自己是非常認真的。無論中外大家都對此事津津樂道，甚至推波助瀾，都擺出一副「看熱鬧不嫌事大」的架式。就連UFC總裁也趁機推銷，稱如果他們之間的格鬥真的舉行，將是UFC有史以來最大的一場賽事。

還有好事媒體一本正經地分析兩人的獲勝機率，指出馬斯克在身體上佔有優勢，因為他比查克柏格高六吋，體重也比對方重30磅至40磅。但是查克柏克絕不是手無縛雞之力的文弱書生，也有自己的優勢。他在過去數年一直練習巴西柔術，並且成績出色。如果真的拳腳相向，鹿死誰手還不好說。

熱鬧歸熱鬧，但是好像沒有一家媒體或自媒體能說清楚，馬斯克和查克柏格到底為什麼事情結仇，成了冤家對頭？一般猜測可能與查克柏格Meta公司最近推出新的社群媒體Threads有關。

這個新產品與推特有很高相似性，是直接競爭對手，且依數據顯示，Threads僅花4天用戶數就衝上1億，勢必會影響推特的市場。之前馬斯克曾指責查克柏格「竊取商業機密」及「非法挖角」，可能也是這個原因。

馬斯克與查克柏格都是大家耳熟能詳的名人，也是科技時代的風雲人物。查克柏格出道更早，以創辦臉書而聞名天下。後來稍顯沉寂。但是近來憑藉元宇宙和人工智能熱潮又再度崛起。他和夫人一向樂善好施，又是華人女婿，被親切稱為「小扎」，在華人中人緣相當不錯。

馬斯克則近年來鋒頭更盛。以他集天才與狂人於一體的怪人性格，提出用男人之間最原始方式來解決他與查克柏格之間的問題，毫不奇怪。但是一向溫文爾雅的小扎，這次竟然也一反常態罕見動怒，卻令人意外。

社群媒體市場很大，一山未必難容二虎。科技領袖憑藉技術和產品占領市場，贏得用戶，才是正道。以馬斯克與查克柏格那樣地位，就算有再大的衝突，還是應該君子動口不動手。試想，兩個矽谷億萬富翁大庭廣眾之下像流氓鬥毆那樣扭打在一起，都不是正面教材。

以前西方曾流行決鬥。那些脾氣火爆且視尊嚴高於生命的紳士們，經常一言不合就相約決鬥。通常決鬥方式貴族用劍，普通人用手槍，面對面一決生死。但沒聽說過以肉搏打架來決鬥。

如果馬斯克和查克柏格真有什麼化解不開的仇恨，也應用文明方式解決，舉例，他們可用俄羅斯輪盤賭了結恩怨。當然是用電腦軟件模擬的方式。這樣既分出勝負，兩人也都毫髮無損，又滿足了看客獵奇心理，何樂而不為？

查克柏格 馬斯克 社群媒體

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