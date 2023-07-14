周末這樣玩╱跳傘、露營都好玩 埃爾西諾湖成南加度假勝地

黃昏時的埃爾西諾湖。（記者蕭愛／攝影）

埃爾西諾湖（Lake Elsinore）是南加 第一大淡水湖，早在1888年就以它之名成立了埃爾西諾湖市（Lake Elsinore City），位於15號高速公路與74號公路相接處，埃爾西諾湖市開闢了19個社區公園外，還有座少棒小聯盟棒球場、一個冒險跳傘營地，附近新興社區及商場很多，成為新舊融合的觀光城市。

影音來源：記者蕭愛

埃爾西諾湖類似長方形，占地3000英畝，位於奧爾特加山山腳下，早在1797年西班牙神父胡安．聖地牙哥 帶領的探險隊就發現這個大淡水湖，當時命名為拉古納格蘭德湖，為早期移民提供了露營地和水源地。

從Main主街下高速公路，兩旁建築仍是舊式，行道樹在大道兩旁，就像加州 其他古老小鎮一樣。埃爾西諾湖就在主街後方，附近已建有許多新興住宅區。

南加跳傘基地Elsinore Sky Dive就在大湖附近，這是熱愛冒險的人喜歡的地方，它介於洛杉磯與聖地牙哥兩大城市之間。為初次跳傘、或是有豐富跳傘經驗者提供服務。許多人人生願望清單中有這一項：跳傘，這個跳傘基地附近就是廣闊大湖和雄偉的奧爾特加山脈，從空中鳥瞰，是實現夢想理想之地。

埃爾西諾跳傘基地是南加少數跳傘營地之一。（記者蕭愛／攝影）

隔幾條街，有少棒聯盟棒球場，1994年興建完成，非常新式的體育館，也稱為風暴體育場，是加州聯盟埃爾西諾湖風暴小聯盟棒球隊的主場。外面還掛著他們在加州聯賽曾經獲得四次冠軍的好成績，分別是1996、2001、2011、2022年。當棒球比賽淡季時，球場還常用於其他用途，包括音樂會、拳擊比賽和當地高中畢業典禮。每年萬聖節還舉行「Field of Screams」尖叫勝地。

風暴小聯盟棒球場建於1994年，設計新頴。（記者蕭愛／攝影）

圍繞埃爾西諾湖多半是Mobile Home移動之家，或是房車營地。少數住家都是低矮舊房。在湖邊Perret路上，有河邊市府修建的Perret Park，一個小小漂亮的湖邊公園，有沙灘、有綠地，還有藍色大篷底下的遊樂場，清潔又清爽，像隱藏湖邊的寶石，深受當地人喜愛。

湖西側的Perret公園，漂亮的湖邊公園。（記者蕭愛／攝影）

埃爾西諾湖南邊有房車營地。（記者蕭愛／攝影）

房車營地以北邊的Launch Pointe Recreation Destination & RV Park最具規模，是外地許多人喜歡來的度假聖地，提供真正獨特的房車度假村，風景秀麗又清潔被大家一致推崇。

湖西側是一般遊客隨時可以來的湖邊公園，Elm Grove Beach, Lakepoint Park都是規劃的很好的湖邊公園。最適合南加居民周末來此一遊。

在15號高速公路旁還有埃爾西諾湖Outlets商場，疫情期間許多商家都關門了，現正努力舉辦各種推展活動，重振經濟士氣。

埃爾西諾湖在1797年就被發現開始有移民。（記者蕭愛／攝影）

現今的埃爾西諾湖管理嚴格，以保持水質清澈。（記者蕭愛／攝影）

埃爾西諾湖是南加第一大淡水湖，所有天然湖泊都是多種微生物的宿主，包括細菌、病毒、藻類和原生動物。要維持這麼大的水域酸鹼平衡，極其困難，從2015年起河邊市政府與聖哈辛托流域管理局開展合作研究：隨時觀察湖泊狀況、每周測試水質並公佈測試數據，以保護在湖上遊玩的遊客。建議大家遠離任何殘留可見的藻類，千萬不要飲用湖水，帶來的寵物更要遠離湖水。

現今的埃爾西諾湖看起來水質清澈，湖邊公園設備完善，周邊還有許多有趣的活動，值得周末來此探訪老城市新面貌，體驗新潮流的各種活動。

．埃爾西諾湖市（Elsinore Lake City）

地址：Lakepoint Park 420 Lakeshore Dr, Lake Elsinore, CA 92530

．SeaPort Boat Launch

地址：500 Lakeshore Dr, Lake Elsinore, CA 92530

．Outlets at Lake Elsinore

地址：17600 Collier Ave, Lake Elsinore, CA 92530